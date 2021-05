GIORNATA MONDIALE SCLEROSI MULTIPLA, BENTORNATA GARDENSIA: INIZIATIVE ANCHE IN PROVINCIA DELL’AQUILA

L’AQUILA – Per la Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla, celebrata in 70 Paesi del mondo, “Bentornata Gardensia” si terrà in diverse piazze della provincia dell’Aquila.

La manifestazione si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, venerdì 28, sabato 29 e si conclude domenica 30 maggio.

Ecco dove in provincia dell’Aquila:

– Proloco Avezzano presso Via Corradini 73-75.

-Rocca di Mezzo- Proloco di Fonteavignone e Rocca di Mezzo

-In Moda Manet presso CC Panorama SS.17 Ovest

-Bar Tre Pini bivio Scoppito

-Elena Parrucchiera di Paganica

-Valentina Personal HairStylist Via Ugo Piccinini L’Aquila

-Ciccone San Demetrio

-Carsoli Croce Rossa presso Piazza della Libertà e Domenica Piazza Corradino

-Proloco di Tagliacozzo vicino al Municipio

-Sulmona AVIS presso Nuovo Borgo

“Ringraziamo tutti i volontari, le Associazioni, le Pro Loco, L’Aquila Calcio 1927, il Centro Clinico Malattie Demielinizzanti dell’Ospedale dell’Aquila e le Persone che hanno prenotato la GARDENISA DI AISM, per essere sempre al nostro fianco per la lotta alla sclerosi multipla”, si legge in una nota.

I fondi raccolti con l’iniziativa andranno a sostenere la ricerca scientifica e permetteranno ad AISM i garantire le risposte di cura, di assistenza e di supporto per le persone con SM sul territorio, ora più che mai fondamentali.

Si può donare anche con il numero solidale 45512.

Cos’è la Sclerosi multipla

Cronica, imprevedibile e invalidante, la sclerosi multipla è una delle più gravi malattie del sistema nervoso centrale. Il 50% delle persone con SM è giovane e non ha ancora 40 anni. Colpisce le donne due volte più degli uomini.

In Italia sono 130 mila le persone colpite da sclerosi multipla, 3.400 nuovi casi ogni anno: 1 ogni 3 ore. La causa e la cura risolutiva non sono ancora state trovate ma grazie ai progressi compiuti dalla ricerca scientifica, esistono terapie e trattamenti in grado di rallentare il decorso della sclerosi multipla e di migliorare la qualità di vita delle persone con SM. Per questo è fondamentale sostenere la ricerca scientifica.

Nel 2020/2021, per far fronte all’emergenza Coronavirus sul territorio l’associazione si è attivata per essere al fianco delle persone con SM e dei loro famigliari con ritiro farmaci, Convegni scientifici online sulle tematiche legate alla pandemia, supporto disbrigo pratiche legate alla pandemia e alla vita quotidiana, telefono amico, supporto alla mobilità, incontri sulle piattaforme online con la psicologa, accoglienza e sensibilizzazione.