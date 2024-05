GIORNATA MONDIALE SENZA TABACCO: INIZIATIVA DOMANI DA PARTE DELL’ASL DI TERAMO

TERAMO – L’assunzione costante e prolungata di tabacco è in grado di incidere sulla durata della vita media oltre che sulla qualità della stessa: 20 sigarette al giorno riducono di circa quattro anni e mezzo la vita media di un giovane che inizia a fumare a 25 anni. Ovvero, per ogni settimana di fumo si perde un giorno di vita.

In occasione della Giornata mondiale senza tabacco 2024, che ricorre domani 31 maggio, il Siesp in collaborazione con il Servizio Dipendenze Patologiche e in attuazione al Piano regionale della prevenzione 2021-2025 della Regione Abruzzo ha organizzato un open day del Centro antifumo – Presidio pneunotisiologico della Asl di Teramo in Contrada Casalena dalle ore 9 alle 13. E’ disponibile un servizio dedicato al supporto dei fumatori di tutte le età, che possono trovare un punto di partenza per un percorso sicuramente non facile ma ricco di prospettive.

Attraverso un attento counselling e alcuni esami strumentali si vuole offrire al fumatore una concreta visione del proprio stato di salute e gli strumenti necessari per iniziare il cammino verso la liberazione dal tabagismo.