GIORNATA MONDIALE SENZA TABACCO: OPEN DAY AL CENTRO ANTIFUMO DELL’ASL DI PESCARA

PESCARA – In occasione della Giornata Mondiale senza tabacco – World No Tobacco Day, che si celebra ogni anno il 31 maggio su iniziativa dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), la ASL di Pescara organizza un Open Day del Centro Antifumo.

L’iniziativa si svolgerà sabato 31 maggio, dalle ore 9:30 alle ore 12:30, nei locali del Centro Antifumo (CAF) aziendale, presso il CERS Pescara Sud in via Rieti n. 47 (2° piano). L’evento è aperto a tutti i fumatori interessati a conoscere i percorsi per smettere di fumare e migliorare la propria salute e quella dei propri cari. Durante l’Open Day sarà possibile ricevere informazioni sui servizi offerti e confrontarsi con gli operatori del Centro.

La Giornata Mondiale senza Tabacco è un’occasione per riflettere sui gravi danni causati dal consumo di tabacco, sigarette elettroniche e prodotti a tabacco riscaldato. Il fumo di tabacco rappresenta la seconda causa di morte nel mondo e la prima causa di morte evitabile, con oltre 8 milioni di decessi l’anno, di cui più di un milione per fumo passivo. In Italia si registrano circa 90.000 decessi l’anno, di cui circa 3.000 nella sola regione Abruzzo.

Il tema scelto per il 2025 è “Smascherare l’attrattiva: esporre le tattiche dell’industria sui prodotti a base di tabacco e nicotina”, un invito a smascherare le strategie delle industrie che, con tecniche di marketing sofisticate, rendono attrattivi prodotti dannosi, soprattutto per i più giovani.

Il Centro Antifumo della ASL di Pescara, parte integrante della “UOS Fisiopatologia Respiratoria e Centro Antifumo” dell’UOC Area Distrettuale Pescara, svolge un ruolo chiave nella prevenzione e nel trattamento della dipendenza da tabacco. Diretto dal Dr. Angelo Trovato, coadiuvato dal dott. Francesco Vadini (psicoterapeuta) e da personale di supporto, il Centro adotta un approccio multidisciplinare, con colloqui individuali e di gruppo.

Per accedere al CAF è necessaria una prenotazione tramite CUP, con richiesta da parte del Medico di Medicina Generale o di altro Medico della ASL, sul ricettario del SSN. I tempi di attesa sono attualmente molto ridotti (massimo due settimane).

L’Open Day è realizzato in collaborazione con il Centro di Pescara del RISP – Rete Italiana Screening Polmonare, coordinato dal Dr. Antonio De Filippis, principal investigator del progetto, e si inserisce all’interno del più ampio programma di prevenzione e controllo del tabagismo previsto dal Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025 (Programma PP04, Azione 4).Si evidenzia, inoltre, la stretta sinergia operativa tra il CAF e l’UOC SerD della ASL di Pescara, diretta dal dott. Gerardo Guarino, per le attività di prevenzione nei luoghi di lavoro.