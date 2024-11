GIORNATA MONDIALE VIOLENZA DI GENERE: RIUNIONE COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA’ PROVINCIA DI TERAMO

TERAMO – Le iniziative per la Giornata mondiale contro la violenza di genere hanno tenuto banco nella prima riunione della CPO provinciale che la settimana scorsa ha eletto la presidente, Erika Angelini e la vicepresidente, Ildaura Nigro. Questa Commissione, su proposta della Presidente, si dividerà il lavoro sulla base delle competenze professionali espresse da ciascuna: i settori individuati sono lavoro, salute e benessere, scuole e formazione, comunicazione, legale, sociale.

“Mi interessa lavorare sul territorio promuovendo l’incremento delle Commissioni nei Comuni facendo rete con la Commissione regionale visto che la nostra componente, Amelide Francia e presidente uscente, oggi siede in quella regionale – dichiara Erika Alessandrini – dobbiamo cogliere l’opportunità derivante dal fatto che la nostra commissione è ricca di competenze e professionalità. Un aspetto che ci consente di costruire delle iniziative molto mirate per sostenere politiche di pari opportunità nei diversi ambiti sia personali che professionali delle donne”.