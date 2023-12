GIORNATA MONTAGNA A SCANNO, CALDEROLI: “RESISTENZA A COSTI STANDARD? QUALCUNO CI HA MARCIATO”

LUNEDÌ 11 DICEMBRE 2023 15.28.32 Calderoli, resistenza a costi standard? Qualcuno ci ha marciato Calderoli, resistenza a costi standard? Qualcuno ci ha marciato ‘Oggi operazione trasparenza e verità’ (ANSA) – ROMA, 11 DIC –

“Il cittadino paga le tasse per avere dei servizi ma nessuno ha scritto quali diritti deve avere: noi siamo riusciti a scrivere l’elenco dei diritti, mettendo accanto il costo del fabbisogno standard. Credo questo significhi innalzare il livello di civiltà: che lo Stato si faccia carico di tutte le realtà è un salto qualitativo notevole. La resistenza c’è perché qualcuno fino ad oggi ci ha marciato”.

Così il ministro degli Affari regionali Roberto Calderoli a Scanno (L’Aquila) per le celebrazioni della Giornata internazionale della Montagna, al termine della tre giorni dedicata alla montagna, intervistato da Marco Cremonesi del Corriere della Sera.

“Nella sanità, per esempio, il riparto del Fondo sanitario nazionale che viene fatto con l’intesa tra tutte le Regioni non giustifica il perchè in determinate aree i cittadini non si facciano curare, perchè non si fidano e facciano i viaggi della speranza in altre regioni. Che fine fanno quelle risorse? Il concetto di ‘Regioni canaglia’ è superato ma rimane una volontà di non fare chiarezza; la nostra è una operazione trasparenza e verità che va di traverso: se scegli che al posto del luminare assumi 10 mila barellieri, quello è un voto di scambio e nel momento dell’emergenza hai il barelliere non il luminare”.