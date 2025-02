GIORNATA NAZIONALE AREE INTERNE: LIRIS PRESENTA PDL, “NESSUNO DEVE ESSERE LASCIATO INDIETRO”

ROMA – “Il nostro impegno è chiaro: nessuno deve essere lasciato indietro. Governo e Parlamento stanno promuovendo azioni concrete per rafforzare l’assistenza territoriale, mettendo la tecnologia al servizio delle persone e la digitalizzazione rappresenta una sfida cruciale per garantire servizi efficienti e accessibili. Per questo motivo ho deciso di depositare in Senato un disegno di legge sulla Istituzione della ‘Giornata nazionale delle aree interne e dei piccoli comuni montani'”.

Lo ha annunciato il senatore aquilano Guido Liris, capogruppo di Fdi in Commissione Bilancio e presidente dell’Intergruppo parlamentare sulla prevenzione e le emergenze sanitarie nelle aree interne, promotore del convegno “Connessi-La digitalizzazione nella sanità delle aree interne e nelle comunità montane, che si è tenuto ieri nella sala Zuccari di Palazzo Giustiniani a Roma.

L’importante incontro, nel quale sono state illustrate le linee guida della Strategia Nazionale per le Aree Interne (Snai), ha ospitato numerosi interventi istituzionali tra i quali quello del ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il PNRR Tommaso Foti, i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega all’Innovazione, Alessio Butti; al Ministero della Salute Marcello Gemmato; al Ministero dell’Economia e delle Finanze Lucia Albano, oltre a numerosi parlamentari e rappresentanti della sanità.

Presente anche una delegazione di sindaci e amministratori delle aree interne d’Abruzzo, tra i quali Deborah Visconti, primo cittadino di Sant’Eusanio Forconese e presidente dell’Unione dei comuni montani “montagna aquilana”; Lorenzo Berardinetti, sindaco di Sante Marie e presidente Uncem Abruzzo, già consigliere regionale Pd; Settimio Santilli, sindaco di Celano, presidente Unione dei Comuni “montagna marsicana”; Luigi Fasciani, sindaco di Molina Aterno, presidente dell’Area Interna “Gran Sasso – Valle Subequana” e vice presidente Uncem. Hanno partecipato anche Emanuela Grimaldi, capo dipartimento salute della regione Abruzzo, Alessandra Marescalco, responsabile Sanità Digitale e ICT, Dipartimento Salute della Regione Abruzzo, e Camillo Odio, responsabile Flussi Informativi e Sanità Digitale, Dipartimento Salute della Regione Abruzzo.

“L’Italia – ha sottolineato il senatore Liris – ha storicamente dimostrato una straordinaria capacità di trasformare le sfide in opportunità e, oggi più che mai, la nostra azione politica deve essere orientata su innovazione e resilienza per costruire le solide basi di un sistema sanitario sempre più giusto, performante ed efficiente”.

“In questo contesto – ha osservato – la Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) rappresenta lo strumento principale per promuovere lo sviluppo e la coesione di questi territori, unitamente alle linee a ciò dedicate del PNRR. Tuttavia, ad oggi, in Italia non esiste una ‘Giornata Nazionale delle Aree Interne’ ufficialmente riconosciuta che celebri l’unicità di questi territori e ne valorizzi il ruolo strategico. Per questo motivo ho deciso di depositare in Senato un disegno di legge sulla Istituzione della Giornata nazionale delle aree interne e dei piccoli comuni montani”.

“Abbiamo bisogno di uno strumento simbolico, ma concreto, per accendere i riflettori su una parte d’Italia geograficamente marginale ma di preminente interesse. Vogliamo dare voce alle esigenze delle comunità locali e costruire un futuro in cui le aree interne possano esprimere appieno il loro potenziale”.

Nel corso del convegno sono intervenuti, tra gli altri, il deputato Federico Mollicone, presidente della VII Commissione Cultura alla Camera dei deputati; il senatore Fausto Orsomarso, componente della 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro); il deputato Matteo Rosso, componente della XII Commissione permanente della Camera dei Deputati (Bilancio); Serafino Sorrenti, chief Information Security Officer della Presidenza del Consiglio; Veronica Nicotra, segretario generale Anci; Andrea Lenzi, presidente CNBBSV della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’Health City Institute.

Alice Borghini, responsabile UOSD Sanità digitale e telemedicina Agenas; Serena Battilomo, responsabile dell’Ufficio 3, Direzione generale della digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica del Ministero della Salute; Michelangelo Bartolo, responsabile Telemedicina, Area Innovazione della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio; Giovanni Delgrossi, responsabile Unità Organizzativa Sistemi Informativi e Sanità Digitale, Regione Lombardia.

Simone Valiante, sindaco di Cuccaro Vetere; Aldo Di Piazza, assessore alla Salute del Comune di Lampedusa; Alfredo Procaccini, vice presidente vicario Federfarma; Fabrizio D’Alba, presidente Federsanità; Annalisa Mandorino, segretario generale Cittadinanzattiva; Giovanni Migliore, presidente FIASO; Alessandro Rossi, presidente SIMG; Ranieri Guerra, direttore generale CITIES+.