GIORNATA NAZIONALE DELLO SPORT A NAVELLI: DI CECCO (CONI) ESPRIME SODDISFAZIONE

NAVELLI – Tutto pronto per domenica 2 giugno a Navelli (zona impianti sportivi) per la Giornata Nazionale dello Sport. L’iniziativa è organizzata dal Coni Provinciale L’Aquila in collaborazione con il Comune di Navelli (Aq)e del suo Istituto comprensivo per una giornata che si preannuncia una vera e propria festa dello sport finalizzata a incentivare l’attenzione verso le peculiarità della pratica sportiva.

Presso gli impianti sportivi di Navelli le società che hanno aderito all’evento presenteranno ben dieci diverse discipline sportive con l’obiettivo di coinvolgere ragazzi, giovani e adulti nella pratica delle diverse attività. Il Coni intende, inoltre, con questa iniziativa coinvolgere i territori circostanti grazie alla straordinaria funzione dello sport quale strumento di inclusione, crescita e miglioramento della qualità della vita.

Soddisfatto il Delegato provinciale Coni L’Aquila Vincenzo Di Cecco – “E’ una ricorrenza ormai decennale che il Coni nazionale dedica alla promozione delle discipline sportive in generale – afferma Di Cecco – con il coinvolgimento del territorio e di numerosi Istituti scolastici. Uno sguardo importante è dedicato alle famiglie a testimonianza anche della valenza inclusiva e sociale dell’iniziativa. Ringrazio le ASD che hanno aderito, il Sindaco Paolo Federico, la Regione Abruzzo e il CONI Abruzzo per l’ampia disponibilità e attenzione verso questa nostra iniziativa. Inoltre tutti i partecipanti saranno omaggiati con un gadget del CONI – conclude il Delegato provinciale Coni L’Aquila.

Il programma della giornata (zona degli impianti sportivi): Domenica 2 giugno – dalle ore 10.00 alle ore 13.00 attività sportive previste. A seguire ristoro a cura della Pro Loco di Navelli. Società sportive e attività coinvolte: ASD Atletica L’Aquila (Atletica leggera), Pol. Rugby L’Aquila, ASD 99 Racchette L’Aquila (tennis), ASD Danza 99 L’Aquila (danza sportiva), ASD Niwa Kai L’Aquila (arti marziali), AD Polisportiva Torrione L’Aquila (ginnastica artistica, ritmica e danza aerea), ASD Tangram L’Aquila (walk-orienteering e trail-O) Enti coinvolti: Comuni di Barisciano, Calascio, Capestrano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel del Monte, Castelvecchio Calvisio, Collepietro, Navelli, Ofena, Poggio Picenze, San Benedetto in Perillis, Prata d’Ansidonia, San Pio delle Camere, Santo Stefano di Sessanio, Villa Santa Lucia, Scuole dell’Istituto comprensivo di Navelli.