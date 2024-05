“GIORNATA NAZIONALE DIMORE STORICHE”: PALAZZO MARGHERITA SARA’ APERTO AGLI AQUILANI

L’AQUILA – Su proposta dell’assessore al Turismo, Ersilia Lancia, la giunta comunale ha approvato la delibera con cui, in concomitanza con la XIV Giornata nazionale delle dimore storiche, viene disposta l’apertura straordinaria al pubblico della residenza municipale di Palazzo Margherita.

Il Comune dell’Aquila aderisce all’iniziativa promossa in città dalla Fondazione Carispaq e l’Associazione dimore storiche italiane – Abruzzo, nell’ambito di un evento nazionale che rappresenta “il più grande Museo diffuso d’Italia”, organizzato in collaborazione con l’Associazione nazionale Case della Memoria, la Federazione italiana Amici dei Musei e Federmatrimoni ed Eventi, con il patrocinio dell’Agenzia nazionale del Turismo e della Commissione nazionale italiana per l’Unesco, e che prevede la visita straordinaria e gratuita, sul territorio nazionale, di ben 550 monumenti tra castelli, rocche, ville, parchi e giardini tra i più rilevanti e significativi del patrimonio artistico e culturale italiano.

Come riportato nel documento approvato dall’esecutivo comunale “i visitatori saranno guidati da accompagnatori turistici certificati grazie alla collaborazione della cooperativa Explora dell’Aquila, che si occuperà della relativa accoglienza e gestione”.

“La possibilità di visitare Palazzo Margherita e di approfondirne la conoscenza grazie alla presenza di personale specializzato rappresenta una grande opportunità per cittadini, visitatori e turisti. – spiega l’assessore Lancia – Ringraziamo la Fondazione Carispaq e l’Associazione dimore storiche italiane-Abruzzo per aver promosso un’iniziativa dal così alto valore dal punto di vista culturale e identitario per la nostra comunità”.