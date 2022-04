GIORNATA NAZIONALE DONAZIONE ORGANI, POGGIO PICENZE ADERISCE A CAMPAGNA ANCI #UNSIINCOMUNE

POGGIO PICENZE – In occasione della Giornata nazionale per la donazione di organi e tessuti 2022, in programma il 24 aprile prossimo, anche Poggio Picenze aderisce alla campagna #unSìinComune, iniziativa promossa da Anci, con l’obiettivo di promuovere la conoscenza e le procedure esistenti per esprimere la dichiarazione di volontà sulla pratica e informare la popolazione tra i 18 e 35 anni sulle modalità di iscrizione al Registro italiano donatori di midollo osseo (Ibmdr).

Il progetto, sostenuto assieme ad altri 8mila comuni italiani, consentirà a chiunque di registrare il proprio consenso, al momento del rilascio o del rinnovo della carta di identità, contribuendo quindi a salvare molte vite.

Tra le iniziative messe in campo da Centro nazionale trapianti e Ministero della Salute, oltre alla campagna che vede coinvolti i sindaci, anche una settimana di sensibilizzazione sulle reti Rai e uno spot radiofonico.

“I donatori sono ancora troppo pochi mentre sono in aumento le persone che necessitano di un trapianto”, ha spiegato in una nota il primo cittadino di Poggio Picenze, Antonello Gialloreto, che ha quindi rivolto l’invito a coloro che devono rinnovare i documenti d’identità ma anche ai cittadini interessati alla donazione: «Basta recarsi agli uffici comunali e sottoscrivere la dichiarazione di volontà alla donazione per compiere una scelta importante, che può portare gioia e speranza a chiunque ne abbia bisogno”.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.sceglididonare.it