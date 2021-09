L’AQUILA – Aderendo a un invito dell’Asl 1, il Comune dell’Aquila illuminerà di arancione la Fontana luminosa a partire dalla mezzanotte di oggi e per tutta domani, in occasione della Giornata nazionale per la Sicurezza delle cure e delle persone assistite.

Si tratta di un’iniziativa che rientra nell’ambito della giornata mondiale della sicurezza dei pazienti promossa annualmente dall’Organizzazione mondiale della sanità.