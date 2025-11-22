GIORNATA NAZIONALE PICCOLE E MEDIE IMPRESE: EVENTO DI CONFINDUSTRIA A PESCARA CON LE SCUOLE

PESCARA – In occasione della XVI Giornata Nazionale delle Piccole e Medie Imprese – PMI DAY promossa da Confindustria, anche quest’anno il Comitato Piccola Industria di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico ha coinvolto studenti, imprenditori e istituzioni scolastiche per valorizzare il ruolo cruciale delle PMI nel tessuto economico e sociale del territorio.

Protagonisti 150 studenti provenienti da 8 scuole superiori, ospitati da 7 aziende d’eccellenza nelle province di Chieti, Pescara e Teramo con il coinvolgimento e la testimonianza di 15 imprenditrici e imprenditori. Attraverso visite guidate, testimonianze e attività pratiche, gli studenti hanno avuto l’opportunità di scoprire da vicino il talento, la dedizione e l’innovazione che caratterizzano il lavoro delle imprese del territorio. Un’occasione privilegiata per vedere come nascono, concretamente, prodotti e servizi, comprendere il lungo percorso che compiono per giungere sul mercato e anche a noi, consumatori finali.

Il Presidente del Comitato Piccola Industria di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico Massimo Pomilio ha sottolineato: “Costruire il futuro significa investire nelle nuove generazioni, creando opportunità di dialogo tra scuola e impresa. Il PMI DAY è la dimostrazione che le PMI possono essere una straordinaria palestra per il talento e la creatività dei giovani. Con questa iniziativa, le PMI abruzzesi confermano il loro impegno nel promuovere cultura d’impresa, orientamento e formazione, consolidando il loro ruolo di pilastri dell’economia locale e motore di sviluppo per le generazioni future”.

Le PMI rappresentano il cuore pulsante dell’economia abruzzese, costituendo il 99,4% delle imprese regionali a dimostrazione di un ruolo insostituibile nella creazione di posti di lavoro e nella crescita economica del territorio. Ed è proprio nelle PMI che molti dei ragazzi di oggi troveranno domani il loro futuro professionale: come collaboratori qualificati o come nuovi imprenditori pronti a raccogliere il testimone dell’innovazione e della crescita del territorio.

Il PMI DAY tra Chieti Pescara e Teramo

L’Agenzia Nazionale Sicurezza sul Lavoro S.r.l., società di consulenza integrata di Montesilvano che offre soluzioni di prevenzione per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, con Simone Di Lorenzo e, in qualità di imprenditore “Ambassador” del Comitato Piccola Industria di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, Franco Pietrantonio, ha accolto l’Istituto Tecnico “Tito Acerbo” di Pescara. L’Ipsseoa “F. De Cecco” di Pescara ha visitato l’Hotel Villa Maria di Elena Petruzzi, struttura alberghiera a Francavilla al mare che coniuga relax, eleganza e ottimi servizi, con Ambassador del Comitato Piccola Alessandro Addari.

L’I.I.S. “V. Moretti” di Roseto degli Abruzzi è stato invece accolto da Ediltec Insulation SpA, tra i principali riferimenti internazionali nell’isolamento termico con sede in provincia di Teramo, con Rossella Zini, mentre Giuseppe Vagnozzi e Luca Di Giammatteo hanno partecipato come Ambassador del Comitato Piccola. Italfluid Geonergy srl, azienda con sedi a Montesilvano e Notaresco, leader nella fornitura globale di servizi per l’industria petrolifera ha ospitato l’I.I.S. “Adone Zoli” di Atri con la presenza di Elsa Di Paolo e Florio Corneli, quest’ultimo quale Ambassador del Comitato Piccola. Il liceo scientifico “Filippo Masci” di Chieti si è recato in visita presso la SICMA Srl, azienda della provincia di Chieti attiva nella produzione e costruzione di macchine agricole, accolto da Angelo Dell’Osa e Daniela Sulpizio e dall’Ambassador del Comitato Piccola Domenico Melchiorre.

Il polo liceale “R. Mattioli” e l’IIS “Palizzi Mattei” di Vasto sono stati ospiti della IOCCO Srl di Massimiliano Iocco, azienda di Cupello, in provincia di Chieti, specializzata nella progettazione di sistemi avanzati di automazione industriale, con Giuseppe Ranalli come Ambassador del Comitato Piccola. Infine, il Liceo Scientifico “Corradino D’Ascanio” di Montesilvano ha visitato la ProxiCad Srl di Pescara, accolto da Ettore Bonora e dal Presidente del Comitato Piccola Industria Massimo Pomilio. L’Azienda di Pescara opera nei diversi ambiti dell’engineering e dell’outsourcing, fornendo progetti e prodotti nei settori meccanico e impiantistico: modellazione e prototipazione 3d, Ingegneria industriale, calcolo strutturale.

Gli studenti, dopo l’introduzione al ruolo delle PMI nell’economia locale svolta dagli Ambassador, sono stati guidati da imprenditori e tecnici a osservare da vicino i processi produttivi, sperimentato attività pratiche nei reparti aziendali, analizzato casi reali e hanno posto domande operative, vivendo per un giorno la quotidianità di chi crea prodotti e servizi sul nostro territorio.

A febbraio 2026 è previsto un evento collegiale online in cui tutti i gruppi presenteranno i propri elaborati. Una giuria tecnica composta dagli imprenditori, insieme agli stessi studenti partecipanti, selezionerà un gruppo vincitore per ciascun Istituto, al quale sarà assegnato il Premio Studenti.

Il migliore elaborato tra tutti si aggiudicherà invece il Premio Scuola, che prevede l’assegnazione all’Istituto vincitore di un arredo didattico innovativo offerto dall’azienda, anch’essa associata a Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, Auletrepuntozero – Spazi Innovativi per la Scuola, di Vasto (Chieti), specializzata in arredi scolastici e progettazione di spazi educativi innovativi.