GIORNATA NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE: LIRIS, “RENDIAMO OMAGGIO A STRAORDINARIO LAVORO ANPAS”

ROMA – Istituita la prima giornata nazionale delle Pubbliche Assistenze, un’iniziativa promossa dal senatore aquilano di Fratelli d’Italia Guido Liris.

La presentazione si è tenuta oggi pomeriggio a Roma, presso la Sala Nassirya del Senato della Repubblica, nel corso della conferenza stampa dal titolo “Giornata nazionale delle pubbliche assistenze”.

“Un’iniziativa tesa a rendere omaggio allo straordinario lavoro che, da 120 anni, l’Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (Anpas) svolge nel nostro Paese, grazie agli oltre 100mila volontari e ai 5mila dipendenti”, spiega Liris, capogruppo di FdI della commissione Bilancio a palazzo Madama e coordinatore e presidente dell’intergruppo parlamentare sulla prevenzione e le emergenze nelle aree interne.

Presenti all’evento, oltre al senatore Liris, anche Niccolò Mancini, presidente nazionale Anpas; Paola Frassinetti, sottosegretario al Ministero dell’Istruzione e del Merito e il capo Dipartimento Casa Italia Luigi Ferrara.

Impegnata nelle operazioni di primo soccorso, nelle attività assistenziali e di protezione civile, Anpas fa parte del Comitato delle Associazioni Nazionali di Protezione Civile (in capo al Dipartimento Nazionale delle Protezione Civile). Fondata negli anni immediatamente successivi all’unità d’Italia, l’organizzazione di volontariato laico conta oggi più di 500 mila soci e unisce 939 pubbliche assistenze su tutto il territorio nazionale.

“Le attività di primo soccorso non solo svolgono una funzione importantissima per la sicurezza dei cittadini ma garantiscono un presidio costante sul nostro territorio – osserva il senatore Liris – Inoltre, ogni giorno i volontari Anpas offrono servizi di natura sociale e sociosanitaria. I numeri che contraddistinguono questa Associazione mostrano come questa realtà – in 120 anni – sia riuscita a costruire una rete capillare ed efficiente nella nostra Nazione, garantendo aiuto e supporto agli italiani e riconoscendo a tutti pari dignità nella fruizione delle prestazioni. Era quindi doveroso istituire una giornata dedicata a questa grandiosa organizzazione, ma soprattutto rendere omaggio alle donne e agli uomini che quotidianamente, per puro spirito di solidarietà e appartenenza, si impegnano per la salvaguardia dei nostri cittadini”.

“Il mio più profondo ringraziamento va a tutti i volontari, la vera forza di Anpas – aggiunge – L’istituzione di questa giornata è dedicata a loro: a chi dona alla comunità il proprio tempo, le proprie competenze e il proprio cuore, animato da un forte senso di responsabilità e solidarietà. La Giornata Nazionale delle Pubbliche Assistenze non è solo una celebrazione, ma un’occasione per riflettere sul ruolo cruciale del volontariato nella nostra società”.

“In molte città, i monumenti si illumineranno di arancione, un segno visibile dell’impegno collettivo e della vicinanza della comunità ai valori che Anpas incarna. È un gesto simbolico di gratitudine verso i volontari, che rappresentano il cuore pulsante della nostra associazione”, conclude il senatore Liris.