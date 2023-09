GIORNATA PER LA SICUREZZA DELLE CURE E LOTTA ALL’ALZHEIMER ALL’AQUILA: FONTANA LUMINOSA ILLUMINATA

L’AQUILA – In occasione di due importanti ricorrenze, finalizzate alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica e alla solidarietà, la Fontana Luminosa all’Aquila verrà illuminata nelle giornate di domenica 17 e giovedì 21 settembre prossimo.

A partire dalla mezzanotte di sabato 16 settembre e per le 24 ore successive, infatti, si procederà all’illuminazione della Fontana Luminosa con il colore arancione in occasione della Giornata nazionale per la sicurezza delle Cure e della persona assistita.

Il 21 settembre, invece, in concomitanza con la Giornata mondiale dell’Alzheimer la Fontana Luminosa sarà illuminata con il colore viola, colore simbolo della malattia.