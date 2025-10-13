“GIORNATA RIDUZIONE RISCHIO DISASTRI NATURALI”: ALUNNI DELL’IIS RICEVUTI DAL PREFETTO DELL’AQUILA

L’AQUILA – In occasione della “Giornata internazionale per la riduzione del rischio di disastri naturali”, che si celebra ogni anno il 13 ottobre, a conclusione della Settimana della Protezione Civile, il Prefetto dell’Aquila Giancarlo di Vincenzo ha ricevuto, nel corso della mattinata odierna, gli studenti dell’I.I.S. “Amedeo D’Aosta”, sez. 3°A-bs e 3B-sia, al fine di introdurre ai giovani l’organizzazione e il funzionamento del Sistema di Protezione civile nazionale.

Nel corso dell’incontro il Viceprefetto Aggiunto Marianna Centofanti ed i referenti dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile, Luca Zaccagna, Smeralda Fagnani e Marika Marinelli e del Comando dei Vigili del Fuoco dell’Aquila, Ing. Martina Colia, hanno illustrato l’evoluzione del Servizio nazionale di Protezione civile, il ruolo delle Regioni nel sistema ed i compiti istituzionali svolti dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, come componente fondamentale del Servizio.

Gli studenti hanno poi visitato la Sala Operativa presso la Prefettura, in cui siedono i rappresentanti delle funzioni di supporto attivate durante l’emergenza, e la Sala in cui tradizionalmente si tiene il C.C.S -Centro Coordinamento Soccorsi -, presieduto dal Prefetto.

La visita rientra nell’ambito delle iniziative aventi la finalità di sensibilizzare la popolazione sui temi della protezione civile, della resilienza e della riduzione dei rischi.