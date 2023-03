GIORNATA SULL’AUTISMO: IL 2 APRILE INIZIATIVA DI FONDAZIONE TERCAS CONTRO PREGIUDIZI E STEREOTIPI

TERAMO – Il 2 aprile è la Giornata Internazionale per la Consapevolezza sull’Autismo come sancito dall’Organizzazione Mondiale delle Nazioni Unite nel 2007. Obiettivo di questa iniziativa è informare e far conoscere alla comunità la condizione autistica e al contempo promuovere un progetto di vita individualizzato all’altezza dei bisogni effettivi, l’inclusione sociale e lavorativa contrastando in tal modo l’isolamento, l’emarginazione e la discriminazione che, ancora oggi, troppo spesso accompagnano le persone autistiche e le loro famiglie.

La Fondazione Tercas, da sempre sensibile al tema dell’autismo, anche quest’anno ha aderito alla campagna mondiale di sensibilizzazione, in sinergia con il Csv Abruzzo Ets, invitando nella sede storica di Palazzo Melatino i soci di Autismo Abruzzo Aps. Una mattina interamente dedicata all’associazione, il programma vedrà impegnati i bambini e ragazzi nella visita di uno dei luoghi simbolo della città di Teramo prima e nella realizzazione di laboratori educativi e didattici poi.

Quest’anno Autismo Abruzzo, in occasione del 2 aprile, ha inteso porre l’attenzione sulla centralità dei diritti delle persone autistiche affiancando alla “consapevolezza” la “concretezza”, impegnandosi nel rimarcare l’urgenza di azioni concrete delle istituzioni affinché vengano soddisfatti i diritti inviolabili ed indifferibili delle persone autistiche come statuito dalla Costituzione e dalle norme dello Stato. La giornata internazionale sulla consapevolezza deve quindi mutarsi in un impegno delle Istituzioni che ponga come nodo focale il perseguimento del pieno sviluppo della persona e che si fondi sul valore massimo della dignità di ciascun individuo, e superi il muro del pregiudizio e degli stereotipi che insistono sull’autismo.

La partecipazione della Fondazione, fortemente voluta dalla Presidente Tiziana Di Sante, dà voce segnatamente alla volontà di porre al centro delle iniziative la persona in senso globale con le sue attitudini, talenti e difficoltà valorizzando il diritto di ciascuno all’autodeterminazione; Autismo Abruzzo ha pertanto accettato con grande entusiasmo l’invito della Fondazione Tercas riconoscendo i medesimi valori ed obiettivi della sua azione.

“Palazzo Melatino” afferma Tiziana Di Sante, presidente della Fondazione “rappresenta egregiamente , in maniera simbolica, come le diversità possano comporsi, con la giusta visione e le adeguate competenze, in una incommensurabile bellezza. Materiali ed epoche diverse , grazie al volere ed ai saperi di chi ha lavorato a tal fine, convivono a creare una realtà unica e meravigliosa , accessibile a tutti, grazie all’abbattimento di tutte le barriere architettoniche e mentali. Sembra dunque perfettamente coerente con lo spirito di questa giornata la visita di Autismo Abruzzo alla sede della Fondazione Tercas”.