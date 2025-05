GIORNATE AGROTECNICHE AL SERPIERI DI AVEZZANO: CI SARA’ IL SOTTOSEGRETARIO D’ERAMO

AVEZZANO – Sarà presente Luigi D’Eramo, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, alle Giornate Agrotecniche, 33esima edizione, che si terranno ad Avezzano (AQ) dal 23 al 26 maggio 2025. Organizzato dall’istituto tecnico e professionale “A. Serpieri” di Avezzano, in collaborazione con “Marsicaland”, torna l’evento che unisce “tradizione e innovazione” in nome della sostenibilità. “The smart future: la rivoluzione dell’agrifood” è il titolo della kermesse che, per eccellenza, racchiude tutte le prerogative e gli approfondimenti di un istituto in crescita come il Serpieri.

Venerdì 23 maggio importante appuntamento con l’apertura dei laboratori; sabato 24, dalle 9:30, il convegno in Aula magna che prevede, dopo i saluti del Dirigente scolastico Francesco Di Girolamo diversi interventi; a seguire, dopo l’importante apporto del Ministero dell’Agricoltura con il Sottosegretario di Stato Luigi D’Eramo, scenderanno in campo il Senatore della Repubblica onorevole Guido Quintino Liris, il Vicepresidente della Regione Abruzzo e Assessore all’Agricoltura Emanuele Imprudente, l’Assessore alle Aree Interne Mario Quaglieri, il Presidente della Provincia dell’Aquila Angelo Caruso, il Sindaco di Avezzano Giovanni Di Pangrazio, l’Amministratore unico del C.R.U.A. Rocco Micucci, il Vicepresidente della Fondazione Carispaq Pierluigi Panunzi, l’Assessore alla transizione ecologica Maria Antonietta Dominici, l’Agronomo Alessandro Bucciarelli del Biodistretto “Decumano Maximo D’Abruzzo” ed Alex Prezioso, CEO e Fondatore Elite Software House. Modererà la giornalista Orietta Spera.

Seguirà un incontro tecnico partecipato dai professori Marco Leonardi e Beatrice Farda, dell’Università degli studi dell’Aquila, dalla professoressa Rosanna Tofalo dell’Università degli studi di Teramo e dal professor Luigi Di Camillo, di ITS Academy – Sistema Agroalimentare Teramo. Agli iscritti ALL’ODAF verranno attribuiti alcuni crediti di partecipazione.

Tra aperitivi, assaggi, percorsi esperienziali e laboratori didattici, un altro appuntamento culturale: al Giardino roccioso, per Incontri d’autore: “Silone e l’Abruzzo”, con Sebastiana Ferrari, direttrice dell’Archivio di Stato della Provincia dell’Aquila, Liliana Biondi, già docente dell’Università degli studi dell’Aquila, Domenico Ranieri, giornalista de “Il Centro”; da non perdere, nel tardo pomeriggio, il dj set con il dj Daniele Andreoni, classe 3AT.

Domenica 25 maggio, porticato esterno, Lectio magistralis del prof. Ernesto Di Renzo dell’Università di Teramo, in collaborazione con il festival “Ambientiamoci” e vernissage mostra fotografica. Altra chicca agroalimentare, sempre domenica 25, dopo le 18:30, sarà “GustandoFuturo. Concetti per l’Educazione Alimentare” di e con Mario Iacomini, l’agronomo Alessandro Marini, Giuseppe Verrecchia, Fabrizio Valente; dopodiché la presentazione della “Guida ai vini d’Abruzzo per bevitori curiosi” a cura del critico enogastronomico Franco Santini. In chiusura non mancherà il “Percorso sensoriale”, preziosa indagine sul Territorio della gastronoma Pasquina Fracassi.

Lunedì 26 maggio alle 9:00 convegno alla presenza, tra gli altri, dell’Assessore all’Agricoltura in Regione Emanuele Imprudente, il direttore generale U.S.R. Abruzzo Massimiliano Nardocci, il direttore del dipartimento Agricoltura Regione Abruzzo Elena Sico, il presidente della Fondazione Hubruzzo Sergio Galbiati con il direttore generale Raimondo Castellucci, il sindaco di Scurcola Marsicana Nicola De Simone e la rappresentante della Delegazione imprenditori agricoli tedeschi Uta Hoffman.

Le Giornate Agrotecniche 33esima edizione, al “Serpieri” di Avezzano, si avvalgono di diversi partner e patrocini: tra questi quelli della Regione Abruzzo, del comune di Avezzano e delle Università dell’Aquila e di Teramo.