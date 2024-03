GIORNATE DEL FAI: FINE SETTIMANA A INTRODACQUA PER SCOPRIRE LE BELLEZZE DEL BORGO PELIGNO

INTRODACQUA – Tornano sabato 23 e domenica 24 marzo 2024 le Giornate FAI di Primavera, il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico d’Italia e alle storie inedite e inaspettate che custodisce con visite a contributo libero in 750 luoghi speciali in 400 città, dai grandi capoluoghi ai piccoli comuni, dai centri storici alle province, da Nord a Sud della Penisola. In Valle Peligna, in provincia dell’Aquila, la Delegazione FAI di Sulmona, invita a scoprire Introdacqua, con aperture eccezionali di luoghi poco conosciuti, solitamente chiusi o inaccessibili.

Il Borgo offre al visitatore magnifici scorci e riferimenti alla più bella antichità, a cominciare dalla Chiesa Madre intitolata a Santa Maria Assunta sul cui portale campeggia il gigantesco affresco dedicato a San Cristoforo attribuito ad Andrea De Litio o alla sua scuola. In anteprima esclusiva visiteremo Palazzo Monaco, appena restaurato con le sue splendide sale affrescate e il giardino d’inverno. Entreremo nel Borgo Medievale dalla “Porta della Terra” fino alla Torre Fortificata (Sec. X-XI) aperta in esclusiva per il FAI.

Qui il Prof. Salvatore Marinucci, Archeo-astronomo, ci parlerà della Torre Cintata, dell’orientamento astronomico e di interessanti graffiti di probabile origine templare. Visiteremo il centro Studi “Pascal D‘Angelo”, a 130 anni dalla nascita de “Il poeta del piccone e della pala” e le Sale Espositive sull’emigrazione. Con l’escursione alla Chiesa Campestre di Sant’Antonio Abate, luogo solitamente chiuso, scopriremo i preziosi affreschi del ‘500, recentemente restaurati Nel paese della Storica Banda e di “Muntagninjazz”, la musica sarà il filo conduttore delle due giornate. Musicisti lungo le vie del Borgo renderanno le visite un’esperienza unica. Il tutto arricchito da Botteghe Artigianali, Produttori locali e Degustazioni di prodotti tipici. Sabato e Domenica dalle ore 9:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 17:00 (partenza ultima visita ore 16:30) Maggiori informazioni sul sito: giornatefai.it / Pagine Facebook e IG: Delegazione FAI Sulmona.