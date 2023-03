GIORNATE DEL FAI: TRA LE METE ABRUZZESI ANCHE LA CASERMA REBEGGIANI DI CHIETI

CHIETI – Due giornate di grande affluenza popolare per le visite guidate organizzate per le Giornate di Primavera del Fondo Ambiente Italiano che ha visto tra le tante mete in Italia anche la Caserma Rebeggiani di Chieti ripercorrendone la lunga storia del complesso militare, utilizzato come campo di prigionia dei militari ed ufficiali delle forze alleate durante la seconda guerra mondiale , Scuola Allievi Carabinieri dagli anni 50 fino alla fine degli anni 90 all’attuale destinazione a Centro Nazionale Amministrativo dell’Arma dei Carabinieri.

“La Sezione di Chieti dell’Associazione Nazionale Carabinieri presieduta da Mario Colantonio“, si legge in una nota, è stata ben lieta di prestare la propria opera di volontariato a supporto dell’ottima organizzazione del FAI che ha sapientemente guidato le migliaia di visitatori transitati nel fine settimana”.

“Fondamentale la presenza di numerosi militari dell’Arma in servizio presso il Cna e dei nuclei specialistici dell’Arma ,dal Radiomobile ai sommozzatori ,dai reparti motorizzati agli artificieri, che hanno illustrato le nuove tecnologie e le efficienze dei mezzi in dotazione.

Ad impreziosire la manifestazione che ha aperto le porte della Storia di Chieti alla Città, due bellissimi momenti musicali offerti dalla prestigiosa Fanfara dei Carabinieri magistralmente diretta dal Lgt.Maestro Danilo Di Silvestro ,nostro orgoglio Abruzzese”.

“Un sentito ringraziamento al Comando del Cna che ha richiesto la collaborativa presenza della Sezione ANC di Chieti e che ha inorgoglito i numerosi soci effettivi in divisa sociale ed i volontari del nucleo di Protezione Civile presieduto dal C.re Dott.Leondino Di Lauro, tutti ben lieti della partecipazione.

Sicuramente la manifestazione si ripeterà nel 2024″.