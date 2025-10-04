GIORNATE FAI D’AUTUNNO: BORGHO VILLE E CASTELLI, VISITE GUIDATE IN 29 LUOGHI D’ABRUZZO

CHIETI – Torna l’appuntamento con le Giornate Fai d’Autunno, che si svolgeranno sabato 11 e domenica 12 ottobre. In Abruzzo sono 29 i luoghi, solitamente non visitabili, poco conosciuti e lontani dai consueti itinerari turistici, che saranno protagonisti per l’occasione in nove località della regione. L’edizione di quest’anno, la quattordicesima, tra l’altro, è anche occasione per celebrare i cinquant’anni dalla nascita del Fondo per l’ambiente italiano, costituito nel 1975.

Ecco le 29 aperture previste in Abruzzo

Torre de’ Passeri: foglie d’autunno e memorie nobili – castello Gizzi si rivela; visita al tramonto con aperitivo al castello (iniziativa speciale su prenotazione).

Rapino: borgo medievale; rione dei ceramisti e botteghe; Grotta del colle.

Ortona: Villa Rogatti; Fiume Moro – sulle tracce della guerra.

Gessopalena: la Pretalucente e il borgo fantasma nel gesso; negotium in otio: l’arte del tombolo a palazzo; dalla vecchia fornace alla cantina scavata nel gesso; la piazza delle meraviglie; da Gessopalena a Sant’Sgata, storia, natura e briganti; la Morgia tra arte e natura.

Vasto: corti, cortili e dimore nascoste, fra cardi e decumani; complesso di S. Maria del Carmine, chiesa, chiostro, ipogeo; le vie dell’acqua – orti, peschiere, cisterne romane; alla scoperta delle Terme romane di via Aimone; Politeama Ruzzi – cinema e teatro in tempi di guerra e pace; teatro comunale Gabriele Rossetti.

L’Aquila: Palazzo Benedetti.

Magliano de’ Marsi: tra palazzi e arte sacra; chiesa di Santa Maria in Valle Porclaneta.

Sulmona: eremo di Sant’Onofrio al Morrone luogo del cuore fai; campo di concentramento n. 78 luogo della memoria; casino Pantano e Capella di Santa Lucia.

Mosciano Sant’Angelo: il borgo e le sue torri; palazzo Sabatini Sciarroni; castello di Petecciano; chiostro del convento dei Ss. Sette Fratelli; chiesa e torre Folcio Colangeli (frazione Montone).