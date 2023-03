GIORNATE FAI DI PRIMAVERA: RIAPERTURA AL PUBBLICO DELLA FONTE DI VENERE DI FOSSACESIA

CHETI – Sabato 25 e domenica 26 marzo, Fossacesia sarà tra le località abruzzesi al centro di alcuni eventi culturali di assoluta rilevanza.

Scelta tra le 32 aperture programmate in 11 borghi d’Abruzzo per la 31^ edizione delle Giornate di Primavera del Fondo per l’Ambiente Italiano, per questa speciale occasione a Fossacesia sarà riaperta al pubblico la Fonte di Venere, con annesso percorso naturale. L’appuntamento è per sabato alle ore 10:30.

L’opera di restauro è stata resa possibile con un finanziamento di 500 mila euro da parte del CIPE su richiesta dell’amministrazione guidata dal sindaco Enrico Di Giuseppantonio. L’intervento, ultimato da tempo, per il protrarsi di procedure burocratiche, ha subito dei ritardi prima di poter tornare nella piena disponibilità. Ora potrà essere ammirata in occasione del più importante evento di piazza, che il FAI dedica al patrimonio culturale e paesaggistico italiano.

Ci sarà quindi l’opportunità di scoprire e riscoprire, insieme ai volontari della Fondazione, tesori di storia, arte e natura.

Grazie alla fattiva collaborazione tra amministrazione comunale, privati e la delegazione FAI di Lanciano, guidata dal presidente Ersilia Caporale, per sabato e domenica saranno proposti a quanti raggiungeranno Fossacesia tre eventi: “I palazzi dei 7 portoni”, per ammirare i Palazzi dei Mayer e dei Contini, con i loro androni e sotterranei privati; “Il paesaggio dell’Abbazia”, un percorso naturalistico a piedi di circa 7 km, con partenza da piazza del Popolo, nel centro città, per poi raggiungere l’abbazia di San Giovanni in Venere e di lì, scendendo lungo un sentiero tra ulivi e pini marittimi, raggiungere la Costa dei Trabocchi; “Il sentiero di Venere e degli Abati”, con partenza sempre dal centro di Fossacesia, e percorrendo viale di San Giovanni in Venere, si raggiunge l’antica Fonte di Venere e si potrà visitare il giardino del monastero, alcune stanze del convento.

“Ringrazio la presidente Caporale e il FAI, che porta avanti da tempo un format per tutelare e promuovere il patrimonio artistico e architettonico del nostro Paese e, in questo caso, per aver voluto porre in vetrina Fossacesia – ha affermato il sindaco Di Giuseppantonio -. Queste due giornate saranno l’occasione per mettere in contatto i visitatori con un territorio che esprime un patrimonio naturale e culturale davvero importante”.