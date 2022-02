GIORNO DEL RICORDO, COMITATO 10 FEBBRAIO: LA CERIMONIA DI COMMEMORAZIONE ALL’AQUILA

L’AQUILA – Anche all’Aquila saranno commemorate dopodomani, giovedì 10 febbraio, le vittime dei massacri delle foibe e gli esuli giuliano-dalmati.

Per il “Giorno del Ricordo”, solennità civile nazionale istituita con la legge n.92 del 30 marzo 2004, la sezione aquilana del Comitato 10 Febbraio, che ha come responsabile Fabio Pace, deporrà una corona di fiori nella Rotonda “Martiri delle Foibe”, inaugurata il 9 febbraio del 2020, in viale Corrado IV, a pochi passi dal mercato di Piazza d’Armi.

La commemorazione, che avrà luogo a partire dalle ore 15.30, è patrocinata dal Comune dell’Aquila e vedrà la partecipazione degli esponenti locali del Comitato “10 Febbraio” e di alcuni rappresentanti politici.

“Continuiamo a tenere viva la memoria di una tragedia per troppo tempo sconosciuta a tanta gente – le parole di Fabio Pace – Per noi quella del 10 febbraio non è una giornata come le altre, ma un’occasione per rendere omaggio a chi fino a pochi anni fa non ha avuto voce”.