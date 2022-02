GIORNO DEL RICORDO, “CONSERVARE E RINNOVARE LA MEMORIA”: LE COMMEMORAZIONI IN ABRUZZO

L’AQUILA – Conservare e rinnovare la memoria della tragedia vissuta da migliaia di italiani e delle moltissime vittime delle Foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani e dalmati nel secondo dopoguerra.

L’Abruzzo si prepara per le commemorazioni nel Giorno del Ricordo , in tutta la regione, sono numerose le iniziative proposte da cittadini ed istituzioni nei vari comuni.

Questa mattina, a partire dalle 10, è previsto un evento organizzato dalla Regione Abruzzo e dal Comune dell’Aquila, d’intesa con l’Ufficio scolastico regionale.

Si terrà all’Auditorium del Parco, all’Aquila, con i saluti istituzionali del presidente Marco Marsilio, del sindaco Pierluigi Biondi, dell’assessore regionale all’istruzione, Pietro Quaresimale, e della direttrice dell’Ufficio scolastico regionale, Antonella Tozza.

“Ricordo Storia Futuro” sarà un momento di confronto, di dialogo e di partecipazione riservato alle istituzioni scolastiche con uno spazio dedicato alla musica e al teatro, in occasione della giornata proclamata solennità civile nazionale italiana nel 2004.

È previsto il contributo in video di Simone Cristicchi, cantautore, scrittore e autore di “Magazzino 18”, e di Emanuele Merlino, presidente Comitato 10 febbraio, con la partecipazione di Edoardo Sylos Labini, attore e fondatore di Culturaidentità . L’associazione culturale “Ricordo” dell’Aquila porterà sul palco letture e interpretazioni. Si esibiranno gli attori: Luca Serani, Maria Francesca Tomassetti, Roberto Ianni e Giuseppe Tomei. L’accompagnamento musicale sarà a cura della violoncellista Flavia Massimo.

AVEZZANO

In occasione del Giorno del Ricordo, numerose saranno le iniziative in tutta Italia atte a sensibilizzare la popolazione sulla triste pagina di storia scritta, sul finire del secondo conflitto mondiale, fra Venezia Giulia ed Istria, quando un numero ancora imprecisato di connazionali dovette subire prima i massacri portati a compimento nelle foibe e poi l’onta dell’esilio dalla terra natia, da parte degli jugoslavi titini.

“Una tristissima pagina della storia nazionale, ancora per troppi versi sconosciuta e strumentalizzata da una parte politica che pecca dell’onestà intellettuale necessaria a riconoscere che quanto accadde in quelle terre fu un vero e proprio massacro di nostri connazionali da parte dei comunisti slavi”, afferma Nello Simonelli, responsabile regionale di Nazione Futura e consigliere comunale di Avezzano, dove ricopre il ruolo di presidente della 5a commissione.

“Fortunatamente, con l’istituzione di questa solennità civile, dal 2004 si cerca di rimuovere quel velo di ipocrisia e di scarsa conoscenza della storia che per troppo tempo ha volutamente violentato il ricordo di chi, italiano, morì abbandonato a sè stesso e alla furia cieca di una tragedia generata dalla volontà di giustizia sommaria e da un preciso disegno di sradicamento etnico”, continua.

“Alle ore 10.00 in piazza Corbi, con l’Amministrazione cittadina commemoreremo la memoria del questore di Fiume, Giovanni Palatucci e, nel primo pomeriggio, con i ragazzi di Nazione Futura – iniziativa che replicheremo nelle città d’Italia in cui è presente la nostra Associazione – ci recheremo, in compagnia degli consiglieri regionale e provinciale Mario Quaglieri e Gianluca Alfonsi, amici del nostro movimento, in piazza della Repubblica, per deporre una ghirlanda floreale ai piedi della lapide dedicata al Milite Ignoto, per la cui realizzazione lo scorso anno mi attivai in prima persona”, conclude.

PESCARA

L’amministrazione comunale di Pescara, la Provincia e i Comuni di Montesilvano, Spoltore, Città Sant’Angelo, Penne, Cepagatti, Pianella, Cappelle sul Tavo, Scafa, Moscufo, Nocciano, Picciano, Civitaquana, Sant’Eufemia a Maiella, celebrano a una sola voce il “Giorno del ricordo” per onorare congiuntamente la memoria degli italiani caduti sull’altra sponda dell’Adriatico e quelli costretti all’esilio (istriani, giuliani, dalmati, zaratini e fiumani) durante e dopo la seconda guerra mondiale, e per dire no a revisionismi e negazionismi su una tragedia nazionale e umanitaria.

È la prima volta che la ricorrenza, istituita con legge 30 marzo 2004 n. 92 per serbare e coltivare la memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo, vede una partecipazione così ampia e significativa dal punto di vista istituzionale, con gonfaloni e rappresentanti di ben quattordici municipalità.

Il programma ufficiale della commemorazione di giovedì 10 febbraio, d’intesa tra i Comuni, la Provincia e l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, è articolato tenendo conto della normativa anti-Covid 19 e nel pieno rispetto delle prescrizioni rivolte a impedire le occasioni di contagio, col divieto di assembramento e di cortei e con l’osservanza del distanziamento sociale.

Ore 10.00 – Chiesa dello Spirito Santo. Celebrazione della Santa Messa;

Ore 11.00 – Piazza Martiri Dalmati e Giuliani (per l’occasione chiusa al traffico). Deposizione di una corona d’alloro e omaggio alle vittime delle foibe, alla presenza dei sindaci di Pescara Carlo Masci, del vice sindaco di Montesilvano Paolo Cilli, dei primi cittadini di Spoltore Luciano Di Lorito, Città Sant’Angelo Matteo Perazzetti, Penne Gilberto Petrucci, Cepagatti Gino Cantò, Pianella Sandro Marinelli, Cappelle sul Tavo Lorenzo Ferri, Scafa Maurizio Giancola, Moscufo Claudio De Collibus, Nocciano Lorenzo Mucci, Picciano Vincenzo Catani, Civitaquana Samuele Di Profio, Sant’Eufemia a Maiella Francesco Crivelli, del presidente del Consiglio comunale Marcello Antonelli, del presidente della Provincia Ottavio De Martinis e del prefetto Giancarlo Di Vincenzo.

Breve discorso del sindaco di Pescara Carlo Masci;

Ore 11.30 – Giardini di Piazza Italia. Omaggio alla memoria di Norma Cossetto, medaglia d’oro al merito civile (D.P.R. 9 dicembre 2005), studentessa ventitreenne seviziata e gettata in una foiba dai partigiani jugoslavi il 5 ottobre 1943, con deposizione di fiori ai piedi della lapide.

CHIETI

Alle 11 commemorazione presso Largo Martiri delle Foibe,a Chieti Scalo incrocio tra Via Sulmona e Via Amiterno. Durante la manifestazione il sindaco di Chieti, Diego Ferrara, le Autorità civili presenti renderanno omaggio al luogo commemorativo con la deposizione dei fiori e Marco Di Paolo, ex consigliere comunale, promotore proprio della realizzazione di un luogo dedicato ai Martiri delle Foibe ed al ricordo di Norma Cossetto darà lettura della “Preghiera per i martiri delle foibe” composta nel 1959 da Monsignor Antonio Santin, arcivescovo di Trieste e Capodistria . Parteicperà il gruppo consiliare Lega al Comune di Chieti – Emma Letta ,Mario Colantonio, Fabrizio Di Stefano e Liberato Aceto.

SAN SALVO

Una lapide dedicata alla studentessa ventitreenne Norma Cossetto verrà inaugurata oggi a San Salvo (Chieti) presso il Monumento ai Caduti, in occasione della Giornata del Ricordo.

“E’ doveroso ricordare una delle tante vittime delle foibe. Abbiamo scelto di farlo facendo memoria della giovane Norma, medaglia d’oro al valor civile, uccisa dai partigiani jugoslavi nei pressi della foiba di Villa Surani”, spiega il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca.

Alle ore 11:30 ci sarà lo scoprimento della lapide sulla quale è stata apposta la motivazione del presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, che il 9 dicembre 2005 assegnò a Norma Cossetto l’onoreficenza al valor civile: “Giovane studentessa istriana, catturata e imprigionata dai partigiani slavi, veniva lungamente seviziata e violentata dai suoi carcerieri e poi barbaramente gettata in una foiba. Luminosa testimonianza di coraggio e di amor patrio”.

Interverranno il sindaco Tiziana Magnacca, il Consiglio comunale dei ragazzi dell’Istituto ”Salvo D’Acquisto”, una delegazione di alunni dell’Istituto comprensivo “Gianni Rodari”, le Associazioni Combattentistiche e d’Arma e le associazioni di Protezioni civili comunali e la Croce Rossa Italiana. La lapide sarà benedetta dal parroco della chiesa San Giuseppe, don Raimondo Artese.

MARTINSICURO

L’Amministrazione comunale di Martinsicuro (Teramo), per celebrare la “Giornata del Ricordo” 2022, che rinnova la memoria della tragedia delle foibe e dell’esodo degli istriani, dei fiumani e dei dalmati italiani costretti a fuggire dalle loro terre durante la Seconda Guerra Mondiale e nell’immediato dopoguerra, ha voluto riproporre la formula dei contenuti multimediali fruibili da tutti grazie alle locandine e alle cartoline.

Strumenti mirati soprattutto al coinvolgimento dei ragazzi, con l’obiettivo di avvicinarli agli eventi storici anche trattandone la dimensione prettamente umana, sensibilizzandoli ad un approccio empatico, con l’aiuto dei contenuti selezionati.

La data prescelta per questa giornata del 10 febbraio è il giorno in cui, nel 1947, furono firmati a Parigi i trattati di pace che segnarono, con non poca amarezza, i nuovi confini italiani all’esito della seconda guerra mondiale.