GIORNO DEL RICORDO: DEL BEATO (FDI), “NON CANCELLARE PAGINA DRAMMATICA, SENSIBILIZZARE GIOVANI”

L’AQUILA – “Pagine importanti e dolorose per troppo tempo sono state cancellate dai libri di storia e, proprio per non dimenticare le atrocità delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata, che oggi con ancora più forza ci impegneremo a mantenere vivo il ricordo”.

Così Tiziana Del Beato, consigliere al Comune dell’Aquila, nonché candidata con Fratelli d’Italia alle elezioni regionali in programma il 10 marzo in Abruzzo.

Una riflessione che arriva al termine della discussione sull’ordine del giorno in Consiglio comunale, a firma Claudia Pagliariccio e Livio Vittorini, che impegna la Giunta a organizzare e promuovere ogni anno, in occasione del “Giorno del ricordo”, in collaborazione con il Comitato 10 febbraio e con le altre associazioni interessate, iniziative volte a mantenere viva la memoria dei massacri delle foibe e l’esodo giuliano dalmata.

“Sensibilizzare i giovani nelle scuole, portarli a conoscenza di un periodo drammatico che ha colpito ingiustamente una parte dei nostri connazionali, molti dei quali hanno pagato con la vita il prezzo dell’odio ideologico, deve essere una nostra priorità, e con Fratelli d’Italia ci impegneremo sempre affinché la storia non venga rivisitata sulla base di ricostruzioni false, semplicistiche e di parte”.

“Un dramma che qualche sera fa – aggiunge Del Beato – è stato portato in scena da un grande Simone Cristicchi che con ‘Esodo’, tra i tanti toccanti spunti di riflessione, davanti ad un gremito Auditorium del Parco all’Aquila, ha ribadito l’importanza di quello considerato l”undicesimo comandamento’: non dimenticare”.