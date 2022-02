GIORNO DELLA MEMORIA: A PESCARA DISTRUTTA CORONA IN ONORE VITTIME FOIBE

PESCARA – Tre giovani hanno distrutto la corona apposta ieri sulla lapide in onore delle vittime delle foibe e l’hanno gettata nella fontana adiacente. I tre sono stati però colti in flagranza dagli agenti della Digos. Indignato il sindaco Carlo Masci: “Ieri abbiamo celebrato “Il Giorno del ricordo”, apponendo una corona di fiori in piazza Martiri Dalmati Giuliani, per rendere omaggio agli italiani morti nelle foibe, e questa notte, quella corona è stata distrutta e gettata nella adiacente fontana da tre ragazzi, un uomo e due donne, ideologicamente schierati, che hanno agito nell’oscurità pensando di farla franca per quel gesto stupido, scellerato e delinquenziale. Questa volta, però, hanno trovato sul posto agenti della Digos schierati in incognito dal Questore per controllare la situazione, che li hanno bloccati e denunciati. Ovviamente, provvederemo – ha detto il primo cittadino – ad apporre nuovamente la corona nella piazza per rendere omaggio ai nostri martiri. Grazie alle Forze dell’Ordine”.