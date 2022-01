GIORNO DELLA MEMORIA, IN PREFETTURA A PESCARA CERIMONIA CONSEGNA MEDAGLIE D’ONORE

PESCARA – La Repubblica Italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, “Giorno della Memoria”, al fine di “ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati” ( Legge 20 luglio 2000,n.211).

E’ consuetudine che in tale ricorrenza si svolga la cerimonia di consegna delle “Medaglie d’Onore” conferite con decreto del Presidente della Repubblica ai cittadini italiani, militari e civili, deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra e ai familiari dei deceduti, come previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n.296, articolo 1, commi 1271-1276.

Anche quest’anno, in considerazione del permanere dell’emergenza epidemiologica, la cerimonia commemorativa si terrà nel rigoroso rispetto delle misure di contenimento e di controllo previste dalla normativa anti Covid e avrà carattere prettamente ristretto.

Il Prefetto di Pescara Giancarlo Di Vincenzo, giovedì 27 gennaio 2022, alle ore 10.00, presso i saloni di rappresentanza del Palazzo del Governo, consegnerà alla presenza dei Sindaci dei comuni di residenza, dei vertici delle Forze di Polizia e del Comandante Esercito Sez. Stac. Autonoma di Pe, le “Medaglie d’Onore” ai familiari dei tre insigniti, già residenti nella provincia di Pescara.

I riconoscimenti alla Memoria sono stati concessi con decreti del Presidente della Repubblica del 15 dicembre 2020 e del 23 novembre 2021, in favore di:

– AMPOLO RELLA Romano, nato a Gallipoli (Lecce) il 1 gennaio 1920;

– DI MECO Leonello, nato a Città Sant’Angelo (Pescara) il 16 gennaio 1910;

– MACCARONE Antonio, nato a Pianella (Pescara) il 27 marzo 1912.