GIORNO DELLA MEMORIA, PEZZOPANE: “ISTITUIRE PREMIO PER LE SCUOLE AQUILANE”

L’AQUILA – “Oggi è la giornata della memoria e come ogni anno ho onorato la pietra d’inciampo a Piazza Duomo dedicata a Giulio Della Pergola che inaugurammo nel 2013, ero assessora alla cultura, con i familiari, con il generoso David Sassoli allora parlamentare europeo e con Massimo Cialente sindaco”.

Così in una nota Stefania Pezzopane, consigliera comunale Pd, nella giornata della memoria, annuncia di aver depositato un ordine del giorno che impegna il Consiglio comunale e la Giunta a istituire un “Premio L’Aquila Giornata della Memoria” per le scuole aquilane.

“Il 27 gennaio 1945 ad Auschwitz vennero aperti i cancelli del campo di sterminio, e furono mostrati al mondo intero gli orrori della furia nazista – scrive Pezzopane – La data della liberazione di quel campo è ormai data simbolo di liberazione dalla industria della morte ed è stata scelta come simbolo della Shoah e della sua ignominiosa fine. Bisogna ricordare le atrocità del nazismo e del regime fascista, non si può dimenticare lo sterminio di milioni di persone, la vergogna delle fasciste leggi razziali e le complicità con il nazismo. Vanno inoltre ricordati ed onorati coloro che hanno perso la vita in quel sistema di sterminio e quelli che hanno salvato le vite degli altri. ‘Mai più razzismo’ ha oggi detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, mai più, per costruire un futuro libero dall’odio e dalla violenza, rispettoso dei diritti e della libertà di ogni persona”.

“Ho presentato un ordine del giorno sottoscritto da consiglieri delle minoranze affinché il Comune dell’Aquila istituisca un ‘Premio della Giornata della Memoria’ dedicato alle nostre scuole, perché rafforzino l’impegno in ricerche, studi, ricerche, elaborati anche artistici su un momento storico drammatico. L’Olocausto rimane il male assoluto e non va rimosso, ma elaborato. La classe di studentesse e studenti delle superiori che produrrà il miglior lavoro – scelto da una giuria di alto profilo – verrà accompagnata in viaggio premio ad Auschwitz e nei luoghi dove milioni di persone vennero sterminati. Per le medie e le elementari i premi saranno libri e materiale sulla shoah. Perché studentesse e studenti possano essere ambasciatori di pace, non violenza, costruttori di una comunità che bandisce ogni razzismo, promotori di diritti e libertà”, conclude Pezzopane.