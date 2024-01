GIOSTRA CAVALLERESCA DI SULMONA: AVVISO PUBBLICO PER RINNOVARE LE 4 COMMISSIONI SPECIALISTICHE

SULMONA – Prosegue senza sosta il lavoro di ristrutturazione dell’Associazione Giostra Cavalleresca di Sulmona (L’Aquila).

Dopo il rinnovo dell’organo direttivo arrivato al termine di dieci anni di commissariamento, i nuovi membri guidati dal presidente Maurizio Antonini, hanno deciso di procedere alla riorganizzazione delle quattro commissioni specialistiche consultive (Storica, Artistica, Attività culturali e Tecnica). A tal proposito è stato diramato un avviso pubblico in cui si invitano tutte le persone interessate, a partecipare o a estendere l’invito a tutti i cittadini che potrebbero, attraverso le loro professionalità, dare un contributo fattivo per raggiungere i fini statutari.

“Vogliamo dare corso ad un forte momento di collaborazione anche e soprattutto rivolto al futuro”, afferma il presidente Maurizio Antonini, “una struttura capace di sostenere le attività per la crescita della nostra rievocazione storica e della Città di Sulmona”.

Per maggiori informazioni e chiarimenti è stato programmato un incontro che si terrà giovedì 25 gennaio, alle ore 18,30 nella sede dell’Associazione Giostra Cavalleresca di Sulmona, in via Arabona.