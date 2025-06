GIOSTRA CAVALLERESCA, SESTIERE DI PORTA JAPASSERI E COMUNE DI ANVERSA DEGLI ABRUZZI VOLANO IN GRECIA

SULMONA – La Giostra Cavalleresca, il Sestiere di Porta Japasseri e il Comune di Anversa degli Abruzzi volano a Zante per un gemellaggio culturale e istituzionale.

Dal 4 al 10 giugno saranno protagonisti di una trasferta culturale nella splendida isola greca di Zante, in occasione della tradizionale Giostra di Zante.

A rappresentare la delegazione italiana saranno Maurizio Antonini, presidente della Giostra Cavalleresca, Antonio Cinque, capitano del Sestiere di Porta Japasseri, e Mario Giannantonio, assessore del Comune di Anversa. Il gruppo sarà composto da 43 persone, tra sbandieratori, tamburini, chiarine, nobili, dame, membri dei direttivi e accompagnatori.

L’obiettivo del viaggio, si legge in una nota, è rinsaldare il gemellaggio culturale e istituzionale tra le due realtà, proseguendo un percorso di cooperazione e amicizia già avviato da diversi anni. Durante la permanenza sarà sottoscritto, sabato 7 giugno, il protocollo per la nascita del Parco Letterario “Dionysios Solomos, Andreas Kalvos e Ugo Foscolo”, progetto promosso da Stanislao de Marsanich e Mario Giannantonio, con il coinvolgimento di enti culturali e amministrazioni italiane e greche.

A sottolineare l’importanza dell’evento, è il presidente della Giostra Cavalleresca Maurizio Antonini, che dichiara:

“Il legame che unisce Sulmona e Zante è profondo e sincero. Quella di Zante è stata una delle prime delegazioni straniere a partecipare alla Giostra Cavalleresca d’Europa per la Pace, evento che quest’anno si svolgerà nei giorni 18, 19 e 20 luglio a Sulmona, appena una settimana prima della Giostra Cavalleresca. Si tratta di un’amicizia ultraventennale fondata su valori comuni: il desiderio di promuovere scambi culturali e commerciali, ma soprattutto di diffondere i valori della pace, della fratellanza tra i popoli e del dialogo tra culture. In un momento storico in cui è fondamentale costruire ponti, la Giostra Cavalleresca si conferma ambasciatrice di un messaggio positivo che parte da Sulmona per abbracciare l’Europa e il mondo intero”.

Entusiasta anche il Capitano del Sestiere di Porta Japasseri, Antonio Cinque, che aggiunge: “Questo viaggio rappresenta un momento di grande orgoglio per tutto il nostro Sestiere. Con Zante portiamo avanti da anni un legame autentico, fatto di scambi, amicizia e valori comuni. Per noi, essere ambasciatori della tradizione sulmonese e della Giostra Cavalleresca in terra greca significa valorizzare la nostra identità, ma anche contribuire a costruire un’Europa più unita, fondata su cultura, rispetto e condivisione. Ringrazio il Direttivo, i nostri musici e figuranti che con passione rendono possibile tutto questo, e le autorità greche per l’ospitalità e la stima che ci riservano ogni anno.”

Durante la manifestazione, il corteo storico italiano sfilerà per le strade di Zante con figuranti provenienti da tutta Europa, offrendo uno spettacolo unico di musica, colori e tradizione. L’esibizione del gruppo di sbandieratori, chiarine e tamburi nella piazza principale dell’isola sarà uno dei momenti più attesi dell’evento.

Il soggiorno sarà anche occasione per rafforzare i rapporti istituzionali: la delegazione italiana parteciperà al pranzo ufficiale con il Sindaco di Zante, le autorità locali e il comitato organizzatore della Giostra. In segno di amicizia e scambio culturale, saranno donati alla comunità greca gadget ufficiali, copie della rivista “Il Vessillo” e i celebri confetti di Sulmona. Momento simbolico sarà la consegna dei foulard al Presidente della Giostra greca e al Sindaco di Zante, a suggello dell’amicizia tra le due comunità.

Il capitano Antonio Cinque, promotore dal 2006 dell’intesa con Zante, ribadisce l’importanza di far conoscere le eccellenze storiche e culturali di Sulmona a livello internazionale, consolidando la città come punto di riferimento europeo per la rievocazione storica e il turismo culturale.