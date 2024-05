GIOVANE ACCOLTELLATO ALLA SCHIENA DURANTE UNA FESTA IN PIAZZA GARIBALDI A PRATOLA PELIGNA

PRATOLA PELIGNA – Rissa a Pratola Peligna (L’Aquila), durante una festa nella quale un giovane albanese è stato accoltellato alla schiena. Il 27enne non è grave visto che guarirà in pochi giorni. Sulla vicenda sta indagando la polizia di Sulmona. Dalle prime informazioni sembrerebbe che la lite si sia accesa per futili motivi.

La persona ferita, K.T. si trovava in piazza Garibaldi quando è scoppiata la rissa dopo una lite davanti a tanta gente presente per la festa della Madonna della libera. Il giovane non ricorda molto dell’aggressione e ora tutto è nelle mani della polizia di Sulmona che sta ricostruendo il caso sulla scorta delle testimonianze.