GIOVANE ACCOLTELLATO ALL’AQUILA, FRULLO: “CHI PARLA DI ‘ISOLA FELICE’ SBAGLIA, POLITICA AGISCA”

L’AQUILA – “È un fatto gravissimo che riaccende i riflettori sulla sicurezza nella nostra città. Gli inquirenti devono individuare i responsabili ma la politica deve mettere in campo tutti gli strumenti di prevenzione. Chi dice che questa città è un’isola felice, dove la criminalità è in limiti inferiori rispetto ad altre realtà, sbaglia. Eppure anche di fronte a fatti evidenti ci si imbatte ancora nei negazionisti”.

A dirlo è Fabio Frullo, consigliere comunale dell’Aquila, presidente della Commissione Politiche Sociali, a seguito dell’allarmante episodio che si è verificato in tarda mattinata davanti alle scuole di Colle Sapone, dove uno straniero ha accoltellato un 21enne ora ricoverato in gravi condizioni in ospedale. Una violenza a cui hanno assistito numerosi studenti.

“Ben venga l’implementazione della video sorveglianza ma vanno implementati i controlli e la presenza delle forze dell’ordine sul territorio. L’insicurezza percepita dai cittadini continua ad essere reale e va tutelato il diritto dei cittadini di vivere in una realtà tranquilla”, conclude.