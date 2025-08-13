GIOVANE ANNEGATO AL LAGO SINIZZO: SI INDAGA MA TRAGEDIA FRUTTO DI FATALITA’

SAN DEMETRIO NE’ VESTINI- Scatta l’inchiesta dei carabinieri sulla giornata drammatica nel lago Sinizzo dove ieri un giovane è annegato dopo essersi tuffato.

I militari hanno assunto informazioni da tutti coloro che erano presenti al fatto e hanno seguito la giornata della giovane vittima e gli atti sono già in Procura ma non sembrano esserci responsabilità penali, anche perché nel lago di San Demetrio ne’ Vestini (L’Aquila) vige il divieto di balneazione.

Probabile che il pm disponga l’autopsia per verificare le cause del decesso, quasi certamente ascrivibili a un malore. Insomma l’impressione è di trovarsi di fronte all’ennesimo dramma frutto delle circostanze.

Il ragazzo tunisino di 21 anni, Mohamed Abdelgaoui, studente universitario residente a Roma e operaio al carico merci della società di service Agorà a Bazzano, che si trovava in zona con il fratello e gli amici per una gita fuori porta, si sarebbe tuffato poco dopo pranzo, intorno alle 13,30, e non è più riemerso, forse a causa di una congestione.

Secondo quanto si è appreso, in cinque avevano deciso di fare il bagno, ma solo due si sono trattenuti più a lungo: Abdelgaoui avrebbe raggiunto a nuoto la parte centrale del lago, accusando poi un malore che gli ha impedito di tornare a riva. Il tutto davanti agli occhi degli amici che hanno poi allertato i soccorritori.

Subito è scattata la mobilitazione con la macchina dei soccorsi che si è prontamente attivata: sul posto i vigili del fuoco con i sommozzatori, forze dell’ordine, carabinieri e Il corpo è stato recuperato intorno alle 18, dopo circa 4 ore di ricerche nel dolore di parenti, amici e della popolazione locale.

L’episodio,, del resto, riaccende un drammatico ricordo, quello legato alla morte di Rahmat Hussain, il 21enne originario del Pakistan e residente da anni all’Aquila, annegato nello stesso lago lo scorso giugno. E pochi ricordano che molti anni fa un altro ragazzo straniero perse la vita in simili circostanze.

Il sindaco di San Demetrio, Antonio Di Bartolomeo e quello dell’Aquila Pierluigi Biondi hanno espresso cordoglio ai familiari del giovane deceduto anche a nome della popolazione locale.