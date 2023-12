GIOVANE CICLISTA SENEGALESE TRAVOLTO E UCCISO STAMATTINA DA UNA MACCHINA A TERAMO

TERAMO – Un giovane senegalese è morto dopo essere stato investito da una macchina questa mattina nel territorio di Sant’Atto, frazione di Teramo, mentre era in bicicletta. Il 19enne è finito sull’asfalto e per lui non è stato possibile far nulla nonostante i soccorsi immediati.

Il conducente della macchina si è fermato e ha fatto il possibile per aiutarlo in attesa dell’ambulanza. al vaglio degli agenti del traffico la dinamica della tragedia per accertare possibili responsabilità.