GIOVANE COLPITO DA FULMINE: ANCORA GRAVI CONDIZIONI 28ENNE, PROGNOSI RISERVATA

L’AQUILA – Condizioni sempre gravi, con conseguente mantenimento della prognosi riservata, per Simone Toni, il giovane di 28 anni di Tivoli (Roma) che sabato scorso è stato colpito da un fulmine durante un’escursione insieme a due amici sul Gran Sasso.

Lo si apprende dalla Asl dell’Aquila. I medici del reparto di rianimazione dell’ospedale di L’Aquila, dove il giovane è ricoverato, assistono il paziente con tutte le terapie necessarie e con continui esami per avere un puntuale e costante monitoraggio delle sue condizioni. Il 28enne è stato colpito da una violenta scarica elettrica che gli ha provocato anche delle ustioni di media entità su alcuni punti del corpo ed è per questo che i medici dell’ospedale San Salvatore restano in contatto con l’ospedale Sant’Eugenio di Roma.