GIOVANE DI LANCIANO IN OSPEDALE DOPO UNA RAPINA: LO HANNO PESTATO IN 4 PER UN BOTTINO DI 20 EURO

LANCIANO – Un giovane di Lanciano (Chieti) è stato pestato in strada l’altra sera da alcuni rapinatori per una rapina che ha fruttato 20 euro. Secondo quanto riporta il Messaggero, infatti, l’uomo stava passeggiando in periferia quando è stato affiancato da una Panda dalla quale sono scese 4 persone che lo hanno accerchiato e malmenato con calci in faccia e pugni con frattura del setto nasale e mandibola: ora è ricoverato all’ospedale di Pescara.

Indagano i carabinieri nella speranza di poter rintracciare la Panda tramite i filmati delle telecamere di sorveglianza che ci sono nella zona. Nessuno sa spiegarsi la ragione di tanta violenza a fronte di un bottino esiguo.