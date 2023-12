GIOVANE DI SULMONA PUBBLICA SUI SOCIAL FOTO DI BARE PER IMPAURIRE LA EX: ORA E’ NEI GUAI

L’AQUILA – Nei guai un 32enne di Sulmona, che aveva molestato la sua ex in un supermercato costringendola a barricarsi nella sua auto parcheggiata fuori dall’esercizio commerciale. Dopo quel brutto episodio, l’uomo, secondo quanto pubblica Reteabruzzo, sarebbe tornato alla carica postando sui social una bara e immagini di funerali accompagnate da alcune frasi riconducibili alla relazione con la sua ex.

Per questo è stato attivato il codice rosso secondo quanto riferisce il sito. Il fattore scatenante, che ha spinto la donna a chiedere aiuto alla Polizia, sarebbe stato l’episodio del 14 dicembre scorso quando la donna, mentre era in un supermercato di Sulmona si era barricata in auto per proteggersi dalle aggressioni del 32enne che, dopo averla seguita, l’aveva fermata davanti alla cassa iniziando a importunarla. Ora il caso è nelle mani della Procura che potrebbe chiedere al gip di emettere qualche provvedimento.