GIOVANE ESCURSIONISTA AQUILANO DISPERSO SUL GRAN SASSO: RICERCHE IN CORSO

L’AQUILA – Sono in corso da ieri sera la ricerche di un giovane escursionista aquilano, disperso sul Monte Prena, vetta del Gran Sasso.

La sua auto è stata trovata parcheggiata ai piedi del Monte Camicia.

L’allarme è stato dato ieri sera alle 19 dai familiari che non l’hanno visto tornare a casa. Le ricerche sono condotte dai vigili del fuoco, dal Soccorso alpino e dal 118.

Impiegate anche unità cinofile del Comando dei vigili del fuoco di Teramo.