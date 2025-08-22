GIOVANE ESCURSIONISTA AQUILANO DISPERSO SUL GRAN SASSO: RICERCHE IN CORSO

22 Agosto 2025 10:49

L'Aquila - Cronaca

L’AQUILA – Sono in corso da ieri sera la ricerche di un giovane escursionista aquilano, disperso sul Monte Prena, vetta del Gran Sasso.

La sua auto è stata trovata parcheggiata ai piedi del Monte Camicia.





L’allarme è stato dato ieri sera alle 19 dai familiari che non l’hanno visto tornare a casa. Le ricerche sono condotte dai vigili del fuoco, dal Soccorso alpino e dal 118.

Impiegate anche unità cinofile del Comando dei vigili del fuoco di Teramo.

