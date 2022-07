GIOIA DEI MARSI – Il giorno dopo il tragico incidente, la Marsica e l’intero Abruzzo piangono la scomparsa di Vanessa Carta, giovane mamma morta ad appena 31 anni.

I funerali si terranno domani, martedì 26 luglio, alle 18, nella chiesa della Madonna del Buon Consiglio a Casali d’Asti di Gioia dei Marsi (L’Aquila).

Il sindaco Gianluca Alfonsi ha proclamato il lutto cittadino.

Il dramma si è consumato nel tardo pomeriggio sulla strada regionale 83, nei pressi della frazione Venere di Pescina (L’Aquila).

La giovane stava tornando verso casa con il compagno, Herbert Pennazza, alla guida dell’auto, e il figlioletto di appena tre mesi, Jeremy. La tragedia in pochi attimi quando la Fiat Panda, per cause ancora in corso di accertamento, è finita fuori strada, andando a sbattere contro un muro. Lei e il bambino sono stati sbalzati fuori dall’auto, la 31enne ha sbattuto la testa ed è morta sul colpo.

Miracolosamente illesi il bambino e il papà, che sono stati accompagnati in ospedale per accertamenti.

La tragedia ha sconvolto l’intera comunità di Gioia dei Marsi che si stringe al dolore della famiglia.