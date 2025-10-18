GIOVANE MEDICO DELL’AQUILA SCOPRE RARA MUTAZIONE GENETICA LEGATA ALLO SVILUPPO CEREBRALE

L’AQUILA – Il giovane medico Gabriele Di Pasquale, specializzando in Pediatria all’Università dell’Aquila, ha identificato una rara mutazione genetica associata a disturbi dello sviluppo cerebrale nei bambini.

La scoperta – riporta il quotidiano Il Centro – partita dall’osservazione di un caso clinico in Abruzzo, riguarda un’anomalia del gene della tubulina, essenziale per la formazione dei microtubuli e per la corretta crescita delle cellule nervose.

Il lavoro, condotto sotto la supervisione del professor Vincenzo Salpietro e in collaborazione con centri di ricerca francesi e statunitensi – tra cui un’équipe di New York – è stato pubblicato su una prestigiosa rivista di neuroscienze.

I risultati aprono nuove prospettive per la comprensione e la diagnosi delle malattie genetiche pediatriche che colpiscono il cervello.