GIOVANE MORTO IN INCIDENTE: LUTTO CITTADINO A ORTONA

ORTONA – Le sedute del Consiglio comunale di Ortona (Chieti), convocate per oggi in prima convocazione e domani in seconda, sono state rinviate a data da destinarsi in seguito alla morte del 19enne Raffaele Pompilio che ha perso la vita questa notte in un incidente stradale, mentre domani, nel giorno del funerale del giovane, sarà proclamato il lutto cittadino.

È quanto si legge sulla pagina Facebook del Comune di Ortona.

“Partecipiamo con animo addolorato- ha detto il sindaco Leo Castiglione- alla grave perdita di Raffaele, un giovane sportivo attivo nella comunità e siamo vicini ai genitori, ai parenti e allo zio Ilario Cocciola, consigliere comunale, in questo triste momento”.