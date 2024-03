GIOVANE TRAVOLTA E UCCISA DA UN TRENO MERCI NELLA NOTTE NEI PRESSI DELLA STAZIONE DI ROSETO

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Tragedia lungo i binari all’altezza della stazione di Roseto degli Abruzzi (Teramo) dove una donna di 31 anni è morta l’altra notte dopo essere stata investita da un treno merci per cause ancora tutte da capire.

Il treno si è fermato dopo quasi un chilometro dal punto dell’investimento.

Il traffico ferroviario è rimasto bloccato fino alle 6 di questa mattina per permettere i rilievi. Sul posto si sono precipitati la Polfer, i carabinieri e il 118 ma per la giovane non è stato possibile far nulla. Ora indaga la Procura della Repubblica di Teramo.