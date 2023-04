GIOVANE TROVATA SENZA VITA IN CASA: LUTTO A SANTA MARIA IMBARO PER LA SCOMPARSA DI MARTINA GAETA

SANTA MARIA IMBARO – È stata trovata senza vita in una casa a Castel del Rio, in provincia di Bologna: le cause della morte della giovane Martina Gaeta, 31 anni, originaria di Santa Maria Imbaro (Chieti) sono ancora tutte da chiarire.

Il tragico ritrovamento risale a mercoledì sera. Sul corpo non sono stati riscontrati segni di violenza. La Procura di Bologna ha aperto le indagini e disposto l’autopsia per capire le possibili cause del decesso.

La giovane si era trasferita in provincia di Bologna da qualche anno. Ad avvisare i familiari, a Santa Maria Imbaro, sono stati i carabinieri.

La notizia si è subito diffusa nella comunità, che conta circa duemila abitanti, alle porte di Lanciano. Tanti i messaggi di cordoglio che continuano ad arrivare sui social.