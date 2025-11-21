GIOVANI DEMOCRATICI ABRUZZO: RIORGANIZZATA LA SEGRETERIA REGIONALE, TANTI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE

PESCARA -I Giovani Democratici d’Abruzzo annunciano la riorganizzazione della Segreteria Regionale: Emanuele Castigliego assume l’incarico di Responsabile Organizzazione con delega a Economia, Lavoro e Politiche Industriali, Maria Citarella diventa Coordinatrice della Segreteria mantenendo la delega alle politiche transfemministe, mentre entra in Segreteria Andrea Di Muzio con la delega Ambiente. Una riorganizzazione costruita con un obiettivo chiaro: concentrare ora tutta l’azione politica sulle leggi di bilancio nazionale e regionale, affinché queste manovre sostengano davvero il futuro della nostra generazione e dell’Abruzzo.

Ieri si è riunita l’Assemblea Regionale dei Giovani Democratici d’Abruzzo, introdotta dal segretario regionale Saverio Gileno, che ha annunciato la nuova struttura della Segreteria a seguito del ruolo di vertice attribuitogli a livello nazionale durante il Congresso di Napoli. L’Assemblea ha rilanciato le priorità politiche della giovanile per questa fase finale dell’anno, con particolare attenzione proprio alla manovra nazionale e alla prossima manovra regionale. La riorganizzazione rafforza il lavoro strategico dei GD Abruzzo: Castigliego guiderà l’area economica e industriale, tema su cui la giovanile intensificherà il proprio impegno dopo il percorso avviato alla Festa Regionale e alla Festa nazionale di Pescara con l’ex ministro Andrea Orlando e con l’ascolto delle parti sociali giovanili; Citarella coordinerà la Segreteria proseguendo il lavoro sul transfemminismo insieme a Leonardo Quaglia; Di Muzio seguirà le politiche ambientali dell’organizzazione.

Nel corso dell’Assemblea è stato ribadito il quadro delle battaglie politiche della giovanile. “Continua la nostra battaglia in difesa dei presìdi culturali e sociali dell’Abruzzo, a partire dalle biblioteche – dichiara il segretario regionale Saverio Gileno – Abbiamo denunciato pochi giorni fa la legge Scoccia–Mannetti che vorrebbe risolvere i problemi delle biblioteche con tirocini pagati 1,60 euro l’ora, una misura inaccettabile che non risolve l’abbandono e il sottofinanziamento di spazi fondamentali per cultura, socialità e studio”.

Gileno ha poi ricordato che prosegue il lavoro sulle politiche industriali, sull’urgenza – in vista del 25 novembre – di una legge regionale per l’educazione affettiva, sessuale e al consenso in tutte le scuole e università, e sul diritto allo studio, per cui si chiede un percorso legislativo rapido. “Soprattutto – aggiunge insieme alla Vicesegretaria Pia Finoli – entreremo subito nel merito della discussione sulla legge di bilancio nazionale e regionale: incontreremo le parti sociali giovanili e costruiremo, insieme ai nostri eletti, emendamenti utili a garantire futuro alla nostra generazione e alla nostra regione. Ieri, insieme al senatore Michele Fina, abbiamo annunciato le prime proposte sulla manovra nazionale e lavoreremo a una contro–manovra regionale nelle prossime settimane”.

L’Assemblea ha inoltre valorizzato il ruolo nazionale della giovanile abruzzese nel recente Congresso di Napoli, che ha portato all’elezione della nuova segretaria nazionale Virginia Libero. La presenza del presidente nazionale Alessandro Monciotti ha confermato il grande lavoro svolto dall’organizzazione abruzzese, indicata come esempio nazionale per capacità organizzativa e impegno politico.

Segue la composizione completa della Segreteria Regionale dei GD Abruzzo: Segretario regionale: Saverio Gileno; Presidente: Flavia Cantoro; Vicesegretaria (con delega alla Scuola): Pia Finoli; Tesoriere: Paolo Antonelli; Segretaria Provinciale Chieti: Annachiara Di Lorenzo; Segretaria Provinciale Pescara (con delega a Cultura e Turismo): Silvia Sbaraglia; Segretaria Provinciale Teramo: Ilaria Barnabei; Segretario Provinciale L’Aquila: Francesco Balassone; Responsabile Organizzazione (con delega a Economia, Lavoro, Politiche Industriali): Emanuele Castigliego; Coordinatrice della Segreteria: Maria Citarella (con delega a politiche transfemministe insieme a Leonardo Quaglia); Università: Monaim Moutamid; Ambiente: Andrea Di Muzio.