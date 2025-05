GIOVANI DEMOCRATICI: AL VIA A PESCARA LA DUE GIORNI DE “I RAMI DEL SAPERE”, TRA DIBATTITI E LEZIONI

PESCARA – Oltre 50 ragazze e ragazzi da tutto l’Abruzzo parteciperanno alla nuova edizione della Scuola di Formazione Politica promossa dai Giovani Democratici d’Abruzzo, in programma fino a domani, domenica 4 maggio a Pescara nella Sala Favetta del Museo delle Genti d’Abruzzo.

Si tratta de “iRami del Sapere”, due giorni aperta ufficialmente questa mattina con la la conferenza di presentazione e il primo ciclo di lezioni, in presenza del segretario regionale dei Giovani Democratici Saverio Gileno, il segretario del Partito Democratico d’Abruzzo Daniele Marinelli e Marwa Mahmoud, responsabile della formazione politica nella Segreteria Nazionale del Partito Democratico.

Di seguito la nota completa.

Politiche giovanili, università, diritti e partecipazione, i temi affrontati anche con numerosi ospiti istituzionali, domani la chiusura con un incontro pubblico con Nicola Zingaretti, europarlamentare e capodelegazione del PD al Parlamento Europeo.

“Costruire l’Abruzzo del futuro passa dalla formazione, dalla riflessione e dal confronto, continua in questo modo l’impegno dei Giovani Democratici per una nuova idea di regione – così il segretario GD Saverio Gileno e Giorgio Marcucci del direttivo – La scuola rappresenta per noi un’occasione unica di crescita, confronto e formazione politica, come nuova generazione democratica vogliamo essere protagonisti del cambiamento e di una crescita forte, che ci aiuti a maturare competenze che servono all’Italia e ai suoi territori e a mettere a frutto le esperienze delle generazioni prima di noi. Il confronto è il modo migliore per costruire un cammino condiviso in cui tutti abbiano voce e possano coltivare progetti e obiettivi raggiungibili. Le persone sono portatrici di una storia da cui si può imparare molto, facendo tesoro dei traguardi e anche degli errori. Torniamo alla formazione, perché la politica deve parlare un linguaggio in cui tutti si possano riconoscere, ma che deve avere la qualità come base. Ringrazio i giovani democratici con i quali farò anch’io questa full immersion e tutti gli ospiti locali e nazionali che hanno risposto al nostro invito”.

“In un tempo di scontro politico, anche ad alta intensità, serve conciliare l’agire politico quotidiano con una capacità di studio e approfondimento sulle singole questioni che affrontiamo e sulle categorie storiche e culturali della nostra comunità politica – sottolinea il segretario regionale PD Daniele Marinelli – . Sono felice che questa iniziativa sia partita dai nostri giovani, perché ora più che mai dobbiamo fare cose “con loro” e non “per loro”. Dopo un lungo periodo in cui abbiamo smantellato luoghi e presidi, fisici, politici e culturali, la scuola di formazione è uno degli strumenti che abbiamo per stimolare e rafforzare la partecipazione, la militanza, il senso di appartenenza e cura della nostra comunità ed è giusto partire da chi ha un orizzonte più vasto. Ci crediamo molto e per questo siamo grati ai Giovani Democratici e al Dipartimento formazione del PD, che sta lavorando per strutturare un lungo progetto di formazione che ci aiuti a costruire un futuro migliore per tutti e tutte”.

PROGRAMMA – SABATO 3 MAGGIO

• Ore 10:30-12:30 – Lezione 1: Le politiche giovanili: competenze in un sistema multilivello, con Anna Ciammariconi, Silvio Paolucci e Costanza Spera.

• Ore 14:00-15:00 – Lezione 2: Il finanziamento del sistema universitario, con Luciano D’Amico.

• Ore 15:30-16:30 – Lezione 3: La primavera dei diritti. I referendum che verranno: cittadinanza e lavoro, con Lisa Vadini, Aurora Bruno e Alessandra Tersigni.

• Ore 17:00-19:30 – Lezione 4: Chi ha paura delle donne. Libertà femminile e questione maschile, presentazione del libro con Cecilia D’Elia, Marielisa Serone D’Alò e Maria Citarella. Saluto introduttivo di Benedetta Di Marzio.

PROGRAMMA – DOMENICA 4 MAGGIO

• Ore 10:15-12:30 – Lezione 1: Economia e bilanci pubblici. Elementi per orientarsi, con Luciano D’Alfonso e Luciano D’Amico.

• Ore 14:00-15:30 – Lezione 2: Nuovi equilibri politici globali, con Michele Fina

• Ore 16:00-17:30 – Lezione 3: Laboratorio di comunicazione politica, con Flavio Alivernini e comunicatori locali

• Ore 17:30-19:30 – Lezione 4: Unione Europea: quale futuro? con Nicola Zingaretti e Gianluca Pardi.