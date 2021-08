GIOVANI DEMOCRATICI PROVINCIA CHIETI, BEATRICE FIORITI NUOVO SEGRETARIO

CHIETI – Si è svolto ieri 22 agosto presso il comitato elettorale del candidato sindaco di Vasto, Francesco Menna, il congresso dei Giovani Democratici della Provincia di Chieti.

Al termine del congresso è stata eletta all’unanimità, Beatrice Fioriti quale nuovo segretario dei Giovani Democratici che afferma: “Questo congresso segna per noi un nuovo inizio sia in termini di rinnovo dell’intera segreteria provinciale sia di vera rinascita post pandemia. Sono stati mesi duri, ma anche mesi in cui, nonostante le difficoltà del confinamento, abbiamo comunque svolto da remoto le nostre attività che hanno posto l’attenzione innanzitutto sulla formazione – organizzando incontri online con docenti, esperti e ospiti istituzionali al fine di potenziare le conoscenze perché riteniamo che la buona politica passi attraverso la formazione – e aprendo poi il dialogo con il mondo della Scuola e dell’Università ascoltando le loro richieste e provando a dare le soluzioni anche con il supporto dei nostri rappresentanti istituzionali”.

“Da sempre dalla parte dei diritti e della legalità, abbiamo organizzato – continua la neo Segretaria – manifestazioni e raccolta firme. Ma in questi mesi, con grande spirito di collaborazione, altruismo e solidarietà da parte di tutti, ci siamo messi a servizio della comunità provinciale aiutando passo passo quanti bisognosi nella richiesta di manifestazione di interesse per partecipare alla campagna vaccinale anti Covid 19 con particolare attenzione agli anziani non dotati di strumenti digitale”.

In merito al futuro, Beatrice Fioriti sottolinea che “tanti sono i progetti da completare e le idee in cantiere da sviluppare nei prossimi mesi. E lo faremo con un gruppo coeso, ricco di talenti e intuizioni”.

Durante il congresso, ricco di idee e progetti, è stato esposto anche il documento reso pubblico sulle pagine social dei “Giovani Democratici Provincia di Chieti”.

Al termine del congresso la neo Segretaria Provinciale Beatrice Fioriti ha designato come Vice Segretario Provinciale Jurgen Xhamaqi.

È seguita poi la nomina del Segretario Cittadino della Città di Chieti Davide Teti e la nomina dei responsabili provinciali dei dipartimenti:

Scuola: Giorgio Marcucci;

Ambiente e Agricoltura: Annachiara Di Lorenzo;

Trasporti e Urbanistica: Davide Teti e Jurgen Xhamaqi;

Università: Davide Teti;

Cultura e Arte: Francesca De Liberato;

Tecnologia e digitalizzazione: Paride Paci che riveste attualmente anche la carica di Consigliere Comunale di Chieti;

Diritti e Legalità: Ludovica Diciano;

Sport e inclusione sociale: Mattia Giovanni Sichetti e Matteo Mammarella;

Sanità: Livia Moffa;

Politiche di sviluppo periferia: Stefano Pollice.

“È questo l’avvio – continua ancora la Fioriti – di una fase che vedrà nei prossimi mesi la costituzione dei circoli cittadini di Vasto e San Giovanni Teatino e l’indicazione dei segretari cittadini Piermario Angelini e Jurgen Xhamaqi. Il prossimo appuntamento – conclude la neo segretaria che ringrazia tutti per la nomina a Segretaria- sono le elezioni amministrative di ottobre. Saremo dunque accanto a Piermario Angelini candidato nella lista del Partito Democratico alla carica di consigliere comunale di Vasto e agli altri nostri giovani membri che ufficializzeranno a breve le loro candidature nelle altre città della provincia, per portare nei palazzi di città la voce e le idee dei Giovani Democratici, la voce di una generazione che lavora per la dimensione del giusto, per il sostegno ai giovani e alle generazioni che verranno dopo di noi”.

Un vivo ringraziamento è stato infine rivolto al Sindaco di Vasto, Francesco Menna presente ieri al congresso per aver messo a disposizione anche la sede elettorale di viale Perth a Vasto.