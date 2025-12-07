GIOVANI DEMOCRATICI VALLE PELIGNA: CATERINA MARZI ELETTA SEGRETARIA

SULMONA – Caterina Marzi, 17 anni, segretaria dei Giovani Democratici della Valle Peligna.

Si è svolto ieri, presso la Sala conferenze della CGIL di Sulmona, il congresso fondativo dei Giovani Democratici Valle Peligna che ha portato all’elezione di Marzi, classe 2008, alla carica di segretaria del nuovo circolo territoriale.

“Un segnale forte di rinnovamento e partecipazione: una generazione che decide di mettersi in gioco e di assumersi la responsabilità di cambiare il proprio territorio”, si legge in una nota.

All’iniziativa hanno preso parte numerosi rappresentanti e dirigenti del Partito Democratico e dei Giovani Democratici: Saverio Gileno, segretario regionale GD Abruzzo; Francesco Balassone, segretario provinciale GD L’Aquila; Stefano Albano, segretario provinciale PD L’Aquila, Claudio Mastrangelo della direzione nazionale PD e GD; Gino Bucci, segretario PD Sulmona e Roberta Tomasi, portavoce della Conferenza delle Donne democratiche, oltre che rappresentanti del comitato No Snam e della coalizione di centrosinistra.

A seguito del congresso si è aperto un momento di riflessione sulla comunicazione della violenza di genere,” tema urgente e prioritario nel dibattito pubblico e nell’impegno delle nuove generazioni”, viene sottolineato.

“Come segretaria dei Giovani Democratici della Valle Peligna voglio costruire un futuro di opportunità reali per le giovani generazioni, promuovendo una comunità femminista, il sostegno alla salute mentale nelle scuole e la dignità del lavoro giovanile. Lavoreremo per un territorio vivo, inclusivo e innovativo, capace di valorizzare chi oggi è costretto ad andare via”, afferma la neo segretaria Marzi.