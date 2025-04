GIOVANI E FUTURO COSTRUZIONI: L'”ATERNO-MANTHONE'” DI PESCARA INCONTRA SCUOLA EDILE CPT DELL’AQUILA

L’AQUILA – Un ponte tra formazione scolastica e mondo del lavoro: è questo l’obiettivo dell’iniziativa promossa dal coordinamento regionale Ance Scuole Edili CPT d’Abruzzo e dalla Scuola Edile CPT della Provincia dell’Aquila, che lunedì 28 aprile ospiteranno gli studenti dell’Istituto Tecnico Statale “Aterno-Manthonè” di Pescara nella sede di San Vittorino (L’Aquila).

L’incontro – si legge in una nota – si inserisce in un percorso di orientamento e consapevolezza rivolto ai giovani che si affacciano al mondo dell’edilizia, con particolare riferimento alla figura del geometra. La giornata sarà articolata in momenti formativi e laboratoriali per far scoprire da vicino le professioni della filiera delle costruzioni e i nuovi scenari legati all’innovazione tecnologica, alla sostenibilità e alla sicurezza sul lavoro.

Il programma dell’evento prevede:

Ore 10.30 – Saluti istituzionali, con gli interventi di Sergio Palombizio (Presidente Scuola CPT L’Aquila), Eliseo Iannini (Coordinatore ANCE Scuole Edili CPT Abruzzo), Panfilo Di Felice (Vicepresidente Scuola CPT) e Davide Iannini (Presidente ANCE Giovani L’Aquila).

Ore 11.00 – Intervento di Valentina Scenna, coordinatrice della Scuola Edile CPT, su ‘missione e attività formative’, con focus sullo scenario professionale.

Ore 11.15 – Visita guidata e attività di laboratorio con prova pratica al simulatore unico in Abruzzo per la guida di mezzi da cantiere in realtà virtuale, visori VR, dispositivi di protezione e ambienti confinati.

Ore 13.30 – Light lunch

Ore 14.00 – Conclusioni finali

“Questa giornata rientra in un più ampio programma di valorizzazione delle professioni tecniche e dei percorsi formativi connessi all’edilizia, settore in continua evoluzione che oggi più che mai richiede competenze aggiornate, tecnologie avanzate e visione sostenibile. Un’occasione per avvicinare scuola e impresa, conoscenza e innovazione, rafforzando il ruolo dell’istruzione tecnica nella costruzione del domani”, conclude la nota.