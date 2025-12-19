GIOVANI IMPRENDITORI ANCE: L’AQUILANO DAVIDE IANNINI NEL DIRETTIVO NAZIONALE COME VICEPRESIDENTE

L’AQUILA -L’Aquila esprime per la prima volta un Vice Presidente Giovani nel direttivo nazionale. Ieri è avvenuto il rinnovo delle cariche con l’elezione del nuovo Presidente nazionale Edoardo Vernazza che succede a Angelica Krystle Donati. Il passaggio di consegne è avvenuto a Roma.

Davide Iannini, presidente in carica dei Giovani di ANCE L’Aquila, assume inoltre la delega al centro studi, formazione ed education. Un tema annoso per le imprese per via della carenza della manodopera specializzata e che rappresenta il cuore della missione dei giovani. Il comitato giovani all’interno della compagine dei costruttori edili ha da sempre spinto sui temi dell’innovazione e della sostenibilità facendo da pungolo verso le vecchie generazioni di costruttori. Un intento che si rafforza per il prossimo triennio di mandato. Iannini ha già esperienza sul tema guidando localmente il progetto Studenti in cantiere che prevede tirocini dei giovani universitari e delle scuole superiori nei cantieri e che è diventato un modello nazionale. Guiderà il progetto Macroscuola, fiore all’occhiello del nazionale, che prevede la sensibilizzazione fin dalle scuole medie verso la progettazione e l’urbanistica.

“Porto a Roma l’orgoglio della territoriale, quella abruzzese tra le più numerose e attive – commenta il nuovo Vice Presidente Iannini – E’ anche grazie ai miei predecessori, che ringrazio, se L’Aquila può oggi esprimere un Vice Presidente. Intendo far valere la nostra forza vitale, proteggendo sempre lo spirito unitario. L’associazionismo è una palestra importante per chi vuole crescere con una visione di sistema che vada aldilà dei confini di una azienda e abbracci non solo la dinamica di settore ma quella dello sviluppo macro economico e sociale della realtà Paese”.