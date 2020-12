GIOVANI IMPRENDITORI CONFINDUSTRIA L’AQUILA, RINNOVATO CONSIGLIO DIRETTIVO

L’AQUILA – Eletto il nuovo Consiglio direttivo dei Giovani Imprenditori di Confindustria L’Aquila-Abruzzo Interno.

La nuova squadra eletta ieri in via telematica, che affiancherà la presidente dei Giovani Imprenditori, Laura Tinari, fino alla scadenza del mandato, a luglio 2022, è composta da Antonella Arista (Elital srl), Andrea Iezzi (Ecoaspa srl), Francesco Maiorani, (Burgo Group spa), Edoardo Martignoni (Filmet srl) e Luca Pelliccione (Icra Italia srl).

“In gran parte si tratta di rielezioni di giovani imprenditori e imprenditrici con cui condividiamo da tempo il percorso, i progetti e le attività del nostro gruppo – ha affermato la presidente, Laura Tinari, a margine dell’assemblea – questo è un punto di forza perché ci consente di continuare sulla strada già tracciata insieme. Contemporaneamente, sono contenta che nuovi giovani imprenditori si stiamo avvicinando alla nostra realtà associativa”.

“All’assemblea hanno, infatti, partecipato per la prima volta – ha spiegato Tinari – nuove giovani leve dell’imprenditoria della provincia dell’Aquila”, ricordando anche come “ogni assemblea annuale sia anche il momento per fare il punto sull’anno passato e per parlare di futuro. Il 2020 è stato caratterizzato dall’emergenza coronavirus che ha rallentato, ma non fermato i progetti dell’associazione. Ci auguriamo – ha concluso la presidente dei Giovani Imprenditori – che durante il 2021 si possano riprendere le iniziative in programma, compresi gli incontri nelle scuole e nelle università per parlare con i ragazzi di cultura di impresa e confrontarci costantemente con le aziende per costruire insieme il futuro dell’economia e dell’imprenditoria della provincia”.

Download in PDF©