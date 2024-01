GIOVEDI’ ALL’AQUILA INAUGURAZIONE DEL COMITATO ELETTORALE DI ROBERTO SANTANGELO

L’AQUILA – Sarà inaugurato giovedì 18 gennaio 2024, dalle ore 18:30, il Comitato Elettorale di Roberto Santangelo, candidato alle elezioni regionali del 10 marzo per Forza Italia a sostegno della candidatura di Marco Marsilio a Presidente della Regione Abruzzo. L’inaugurazione, che si terrà nei locali al piano terra dell’Hotel Azzurro (ex bar Tropical) in via Giovanni Di Vincenzo 2, sarà l’occasione per incontrare stampa e cittadinanza aquilana.

Saranno presenti il sen. Maurizio Gasparri, l’on. Nazario Pagano, il Presidente del Consiglio Regionale d’Abruzzo Lorenzo Sospiri.

“La provincia dell’Aquila merita una politica efficiente per evitare lo spopolamento delle aree interne, migliorare le infrastrutture e creare nuove opportunità di lavoro per i giovani che vogliono restare in questa terra – sottolinea Santangelo – Per il futuro non abbiamo solo idee, sappiamo di poter rispondere alle esigenze degli abruzzesi con fatti concreti come abbiamo fatto in questi cinque anni e le elezioni del 10 marzo 2024 saranno un ponte tra ciò che è stato avviato e ciò che ci impegneremo a fare ancora per l’Abruzzo”.