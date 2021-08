GIOVENCOTEATROFESTIVAL: DAL 16 AGOSTO ALTRI QUATTRO GIORNI DI INIZIATIVE

BISEGNA – Prosegue con successo il GiovencoTeatroFestival, dopo la scorpacciata fatta prima di ferragosto; un buon riscontro da parte dei partecipanti e degli organizzatori.

I prossimi eventi si terranno a Bisegna, San Sebastiano dei Marsi, Casali d’Aschi e Pescina, sul Sentiero Silone.

Lunedì 16 agosto alle ore 9, a San Sebastiano dei Marsi la giornata si aprirà con una proposta per bambini e famiglie: “Lupo, lupino, lupetto, lupone”. Francesca Camilla D’Amico, attrice e fondatrice di Bradamante Teatro, accompagnerà i partecipanti raccontando storie di una famiglia di lupi per imparare qualcosa sulla loro vita nella natura selvaggia.

Nei boschi presso Bisegna, in serata, la stessa D’Amico racconterà di Paolo Barrasso, biologo e poeta, che percorse le montagne degli Appennini insieme al suo cane Orso per studiare i pochissimi lupi che erano rimasti allo stato selvaggio. L’escursione è organizzata con la partecipazione dell’Associazione Montagna Grande.

Martedì 17 nei dintorni di San Sebastiano sarà l’erborista Annalisa Cantelmi a condurre il passo e introdurre ai segreti delle piante come medicina, come cibo. Le stesse piante che, da sempre, hanno utilizzato gli eremiti, i pastori, i santi che hanno abitato queste terre.

Mattina in musica, il 18 agosto, con il concerto acustico dei “Lupi della Majella”. Le sponde del laghetto di Casali d’Aschi si animeranno con canti di lavoro, devozionali, serenate, ballate, quadriglie, sino ad arrivare al ballo abruzzese più celebre: la saltarella.

Nel pomeriggio del 18, invece, sarà Silvia De Vincentiis, Guida Rewilding AntropoEcologia e Terapie Forestali, a tenere un laboratorio in cammino adatto a tutti: adulti e bambini dai sei anni. Un’ottima occasione per una camminata in famiglia. Il cammino lento in ambiente boschivo è un invito all’ascolto profondo; diviene riscoperta sensoriale e istintiva dello spazio che ci circonda e, il sentiero, la culla che accoglie i nostri primi passi verso un Tempo Ritrovato. Appuntamento davanti al centro Servizi del Parco alle ore 15.00 a Bisegna.

Il 19 agosto, Ignazio Silone sarà il protagonista. Con Alberto Santucci, attore e Silvia De Vincentiis, guida antropo-ecologica, si potranno seguire le orme dei popoli e dei protagonisti della storia del nostro territorio,in una terra che era acqua, dove i pescatori divennero contadini, guidati dalle parole del Maestro che, i figli di questa terra, ha elevato a poesia.

Un viaggio alle radici della nostra cultura, un’immersione nella Natura e nella Memoria. L’escursione narrata si inserisce nelle iniziative della XXIV Edizione del Premio Internazionale Ignazio Silone ed è organizzata in collaborazione con Sezione CAI di Pescina, lungo il Sentiero Silone inaugurato nel 2015.

«Siamo molto contenti della partecipazione avuta fino a qui. Molte persone ci hanno raggiunto nei giorni scorsi dandoci un ottimo riscontro sulle attività proposte: dalle escursioni narrate agli atelier creativi per i più piccoli, dai quali si sono fatti coinvolgere anche gli adulti – afferma Andrea Bartolomeo, attore e regista teatrale, direttore artistico del Festival -, La formula del Festival itinerante non è solo un’esigenza dovuta alla situazione emergenziale di quest’anno. La avevamo già sperimentata nelle scorse edizioni e l’abbiamo scelta perché unisce la mobilità dolce al Teatro e ad altre forme di Arte e di spettacolo; permette di raccontare il territorio ai visitatori promuovendo uno stile di vita sano, il rispetto della natura e, soprattutto, è un mezzo di condivisione culturale tra le comunità che lo vivono quotidianamente in una dimensione intima, a contatto con la bellezza e con il calore delle comunità locali”.

Il GiovencoTeatroFestival proseguirà dal 21 agosto fino al 29. Il programma completo è consultabile al sito www.giovencoteatrofestival.it.

Tutte le attività del Festival sono gratuite, previa prenotazione online o telefonica e sono state pensate e organizzate nel rispetto delle normative ANTICOVID-19 e dei protocolli di sicurezza vigenti, per garantire la totale sicurezza di organizzatori e partecipanti.